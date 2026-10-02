Μέσα στον Οκτώβριο υπογραφές στη σύμβαση για το Μιναγιώτικο Φράγμα

Στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για το Φράγμα Μιναγιώτικο προχωρά μέσα στον Οκτώβριο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Μεσσηνίας Ιωάννης Λαμπρόπουλος, επικαλούμενος ενημέρωση που είχε από τη γενική γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα που σχεδιάζονται στη Μεσσηνία, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η χρηματοδότησή του συνεχίζεται μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ του ΕΠΑ 2026–2030.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με ενημέρωση από την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κα. Αργυρώ Ζέρβα μετά τη θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για το Φράγμα Μιναγιώτικο, ένα σημαντικό αρδευτικό έργο για τη Μεσσηνία.

Η υπογραφή προγραμματίζεται εντός Οκτωβρίου, ενώ η χρηματοδότηση του έργου συνεχίζεται μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ του ΕΠΑ 2026–2030».

Ικανοποίηση και από Μαντά

Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση ΣΔΙΤ για το Μιναγιώτικο φράγμα, μετά τη θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Περικλή Μαντά.

Όπως επισημαίνεται, η χρηματοδότηση του έργου παραμένει διασφαλισμένη μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς δήλωσε: «Το Μιναγιώτικο φράγμα περνά πλέον από τη φάση των διασφαλίσεων στη φάση της υλοποίησης. Η θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η προγραμματισμένη υπογραφή της σύμβασης μέσα στον Οκτώβριο αποτελούν ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για τη Μεσσηνία.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι η μεταφορά του έργου στο Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ δεν αποτελούσε οπισθοχώρηση, αλλά επιλογή που μπορούσε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή του, χωρίς τις ασφυκτικές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα, αυτή η επιλογή αποδεικνύεται στην πράξη. Εισερχόμαστε, έτσι, στο αποφασιστικό στάδιο υλοποίησης, με το επόμενο βήμα να είναι η υπογραφή της σύμβασης και, αμέσως μετά, η έναρξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην κατασκευή του έργου.

Το Μιναγιώτικο φράγμα είναι μια κρίσιμη υποδομή για την αγροτική παραγωγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Μεσσηνίας. Η περιοχή μας χρειάζεται σύγχρονες και αξιόπιστες αρδευτικές υποδομές και πλέον έχουμε μπροστά μας έναν συγκεκριμένο δρόμο για την υλοποίησή τους. Παρακολουθούμε στενά κάθε επόμενο βήμα, μέχρι και το Μιναγιώτικο να γίνει πραγματικότητα για τους παραγωγούς και για ολόκληρη τη Μεσσηνία».

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του Μιναγιώτικου φράγματος και ενός συνοδευτικού σύγχρονου αρδευτικού δικτύου, με στόχο την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών περίπου 35.000 στρεμμάτων στους δήμους Πύλου–Νέστορος και Μεσσήνης. Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ προβλέπεται να ανέλθει σε 25 έτη, ενώ το σύνολο του έργου προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε 36 μήνες.

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