Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις και επιμελητήρια (βίντεο)

Δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις και επιμελητήρια της Περιφέρειας αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ώστε οι φοιτητές του να αποκτούν πρόσβαση σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δυνητικά σε θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση τεχνοβλαστού με αντικείμενο τη στρατηγική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν στη συζήτηση με θέμα «Τα Πανεπιστήμια ως Μοχλοί Περιφερειακής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Αθλητική Ανάπτυξη», στο Olympia Forum VII, που διεξήχθη από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συμμετείχαν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ζέττα Μακρή, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Αλεξόπουλος και ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οδυσσέας Σπηλιόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε η σύμβουλος Επικοινωνίας Κανελλίνα Μοφόρη.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΓΝΩΣΗ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Στον ρόλο του σύγχρονου πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη αναφέρθηκε ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του περιλαμβάνει πλέον, πέρα από την εκπαίδευση και την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, τη συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη των Περιφερειών.

Όπως ανέφερε, το περιφερειακό πανεπιστήμιο καλείται να συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη δημόσια διοίκηση, την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις, ώστε η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε αναπτυξιακό εργαλείο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τεχνοβλαστούς (spin-offs), μέσω των οποίων η έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις για πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ο αντιπρύτανης γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ήδη ιδρύσει τεχνοβλαστό με την ονομασία «Άτραντας», με αντικείμενο τη στρατηγική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις και επιμελητήρια της Περιφέρειας, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε θέσεις πρακτικής άσκησης και, δυνητικά, σε θέσεις εργασίας.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Στις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο για την τοπική κοινωνία και οικονομία επικεντρώθηκε ο διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

Υπογράμμισε ότι η συμβολή ενός περιφερειακού πανεπιστημίου δεν εξαντλείται στην κατανάλωση που προκαλεί στην τοπική οικονομία η παρουσία φοιτητών και προσωπικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να λειτουργεί ως περιφερειακός πυλώνας γνώσης και ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, παράγοντας γνώση και δημιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους και την τοπική κοινωνία.

Ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα της Ηλείας, επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση των γεννήσεων, καθώς και στο γεγονός ότι η οικονομική αξία αγαθών και υπηρεσιών ανά κάτοικο στην περιοχή υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου.

Εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου δημιουργεί νέες δυνατότητες πρόσβασης στην Ηλεία και έθεσε ως βασικό ζητούμενο την αύξηση της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών, ώστε να ενισχυθούν η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην εργασία, τη στέγαση, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση ως εργαλεία ανάπτυξης.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία παρουσιάζει η αναφορά του Παναγιώτη Αλεξόπουλου στην αξιοποίηση αθλητικών υποδομών για τη διοργάνωση γεγονότων που μπορούν να δημιουργήσουν τουριστική κίνηση και οικονομική δραστηριότητα.

Πρότεινε οργανωμένο σχεδιασμό και αξιολόγηση των διαθέσιμων υποδομών σε Πύργο, Αμαλιάδα, Λεχαινά, Ανδραβίδα, Βάρδα, Ζαχάρω και Αρχαία Ολυμπία, προκειμένου να εξεταστεί η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών και τουριστικών γεγονότων.

Ως παράδειγμα έφερε αντίστοιχη διοργάνωση στην Καλαμάτα, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, δημιούργησε 600 διανυκτερεύσεις μέσα σε τρεις ημέρες. Εκτίμησε ότι ένα αντίστοιχο μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ηλεία και ειδικότερα στην Αρχαία Ολυμπία, τον Πύργο και την Αμαλιάδα.

ΜΑΚΡΗ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Στη σημασία της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης ξένων φοιτητών και καθηγητών στα περιφερειακά πανεπιστήμια στάθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ζέττα Μακρή.

Παρουσίασε ως παράδειγμα τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σημειώνοντας ότι μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό, μέρος των οποίων παραμένει στην περιοχή, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δυνατότητες συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και ερευνητές άλλων χωρών.

Η βουλευτής αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της ψηφιοποίησης, της σύγχρονης διδασκαλίας και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας την ψηφιοποίηση ως εργαλείο εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των πανεπιστημίων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε συνολικά σε ένα μοντέλο περιφερειακού πανεπιστημίου που συνδέει την εκπαίδευση και την έρευνα με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον αθλητισμό και την τοπική ανάπτυξη.

«Κάνε το πιο σύντομο και δημοσιογραφικό»«Βάλε την Καλαμάτα στην εισαγωγή»