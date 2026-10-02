Ιστορικά αυτοκίνητα και hypercars στην Κυπαρισσία (βίντεο-φωτογραφίες)

Μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα αλλά και πιο σύγχρονα hypercars είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της Κυπαρισσίας χθες το πρωί στη παραλιακή ζώνη της πόλης. Εκεί βρέθηκαν για δεύτερη χρονιά τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στη διεθνή διοργάνωση «1000 Miglia Experience Greece», το οποίο φιλοξενείτε στη χώρα μας τις ημέρες αυτές.

Αυτοκίνητα κατασκευασμένα από σχεδόν ένα αιώνα πριν μέχρι και τη πιο σύγχρονη εποχή κέντρισαν τα βλέμματα. Αυτοκίνητα μοναδικά που ξεχωρίζουν στους δρόμους.

Μάλιστα στη περιοχή της ΠΕ 3 της Κυπαρισσίας πραγματοποιήθηκε δοκιμασία ακριβείας (regularity test) από τους οδηγούς πριν αναχωρήσουν για τη Καλαμάτα και στη συνέχεια για τη Σπάρτη. Το κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά τα εξαιρετικά αυτά αυτοκίνητα που τα περισσότερα είναι θρύλοι της ασφάλτου και να συνομιλήσει με τα πληρώματα τους.

Από το Δήμο Τριφυλίας υποδέχθηκαν τα πληρώματα προσφέροντας τους αναμνηστικά δώρα και παραδοσιακό κέρασμα , το παρόν έδωσαν η αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Παναγοπούλου , η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου και μέλη του τοπικού συμβουλίου Κυπαρισσίας.



https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/360959-istorika-aftokinita-kai-hypercars-stin-kyparissia-vinteo-fotografies#sigProId462156473d View the embedded image gallery online at:

Κ.Μπ.