Τον πολιούχο της Νεομάρτυρα Αγιο Δημήτριο γιορτάζει η Χώρα – Εγκαίνια στην ανακαινισμένη πλατεία

Ο πανηγυρικός εσπερινός του πολιούχου της Χώρας, Νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Χωραΐτη, θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στη Χώρα και παράλληλα θα γίνουν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και η κοινότητα Χώρας στις 5.30 μ.μ. θα τελεστεί ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Ναό Αγίου Γεωργίου και στις 6.30 μ.μ. θα ακολουθήσει λιτανεία της εικόνας και των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου στους δρόμους της Χώρας με κατάληξη το Ναΐδριο Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.

Οπως αναφέρει ο Δήμος, κατά τη διάρκεια της λιτανείας θα πραγματοποιηθεί στάση στην κεντρική πλατεία Χώρας, όπου θα τελεστούν τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης πλατείας.

Παράλληλα αύριο θα ξεκινήσει και το πανηγύρι της Χώρας, ένα από τα πιο μεγάλα και φημισμένα της Μεσσηνίας, που θα διαρκέσει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.