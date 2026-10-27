Η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου στην Καλαμάτα

Λειτουργία που έχει καθιερωθεί να τελείται στο ναό αυτό κατά την πρώτη Κυριακή μετά την μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Της λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της μητρόπολης.

Κηρύττοντας τον θείο λόγο ο πατέρας Φίλιππος ανέπτυξε την ομολογία του δαιμονιζομένου νέου της χώρας των Γαδαρηνών, δανειζόμενος τον λόγο του: “Τι εμοί και σοι, Ιησού υιέ του Θεού του υψίστου;”, τονίζοντας την αναγνώριση, από μέρους του δαίμονα, του Ιησού ως Υιού του Θεού, σε αντίθεση με όσους, όντας χριστιανοί, δεν έχουν αυτή την ομολογιακή αντιμετώπιση στο πρόσωπο του.

Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας μετέφερε τις ευχές και την αγάπη του σεβασμιωτάτου και ευχαρίστησε τον ιερατικώς προϊστάμενο του ναού αρχιμανδρίτη Τιμόθεο Μπινίσκο για την προετοιμασία και την ευταξία της λειτουργίας, καθώς και τους συμπαριστάμενους κληρικούς.