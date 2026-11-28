Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη η πόλη της Καλαμάτας, θα υποδεχθεί αύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ελεήστριας, από το ομώνυμο προσκύνημα της Κορώνης.

Η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνημα στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, στην περιοχή του Κολυμβητηρίου, μέχρι το απόγευμα της 4ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη μητρόπολη Μεσσηνίας, η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Ευριπίδου, από τον μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον ιερό κλήρο, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και από τον ευσεβή λαό.

Θα ακολουθήσει λιτανευτική πομπή προς τον προσκυνηματικό ναό Αγίας Βαρβάρας, όπου θα εναποτεθεί η εικόνα και θα τελεσθεί δοξολογία για την υποδοχή της και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Η εικόνα της Παναγίας Ελεήστριας θα παραμείνει στον ναό για προσκύνημα μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και ώρα 5 μ.μ., όπου μετά την τέλεση του μεθεόρτιου εσπερινού της Αγίας Βαρβάρας και της παράκλησης, θα αναχωρήσει για τον θρόνο της στην Κορώνη.