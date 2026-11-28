Σημειώνει πως “στις 13 Οκτωβρίου του 2025, με επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή, είχα ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – αρμόδιο για το ΕΣΠΑ - κ. Παπαθανάση: Γιατί στην Ελλάδα πληρώνουμε 370.000 ευρώ για εξοπλισμό που, σύμφωνα με επίσημη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοστίζει στην υπόλοιπη Ευρώπη από 30.000 έως 70.000 ευρώ; Γιατί, ένα σύστημα ανακύκλωσης που το πληρώσαμε χρυσό τελικά δεν κάνει ούτε τη δουλειά για την οποία πληρώθηκε; Και ποια τσέπη θα πληρώσει τελικά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να επιστρέψουμε στην ΕΕ; Αυτή του Έλληνα φορολογούμενου, προφανώς.
Οι απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού; Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να λογοδοτήσει για πολλά. Και το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι την ανήξερη”.