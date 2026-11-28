“Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα! Για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίαζε τη μονάδα παραγωγής τους και τα οποία είχαν περίοπτη θέση και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, σε ανάρτησή του.

Σημειώνει πως “στις 13 Οκτωβρίου του 2025, με επίκαιρη ερώτησή μου στη Βουλή, είχα ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – αρμόδιο για το ΕΣΠΑ - κ. Παπαθανάση: Γιατί στην Ελλάδα πληρώνουμε 370.000 ευρώ για εξοπλισμό που, σύμφωνα με επίσημη επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοστίζει στην υπόλοιπη Ευρώπη από 30.000 έως 70.000 ευρώ; Γιατί, ένα σύστημα ανακύκλωσης που το πληρώσαμε χρυσό τελικά δεν κάνει ούτε τη δουλειά για την οποία πληρώθηκε; Και ποια τσέπη θα πληρώσει τελικά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να επιστρέψουμε στην ΕΕ; Αυτή του Έλληνα φορολογούμενου, προφανώς.

Οι απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργού; Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να λογοδοτήσει για πολλά. Και το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι την ανήξερη”.