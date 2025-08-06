Απόψε στην Καλαμάτα η Δέσποινα Βανδή

Στα 30 χρόνια της μουσικής της διαδρομής, η Δέσποινα Βανδή δεν έχει σταματήσει να χαρίζει μεγάλες και no1 δισκογραφικές επιτυχίες, με τα τραγούδια της να κατακτούν τις καρδιές του κόσμου, τα digital streams και τις πωλήσεις φυσικού προϊόντος, αλλά και τις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay.

Συνεχίζοντας το προσωπικό της σερί των μεγάλων επιτυχιών, κυκλοφόρησε τα «Ya Habibi» με τους Kings, «Σ’ αγαπάω και δεν πάω καλά» και «Πανσέληνος» με τον Mente Fuerte, τα οποία γνώρισαν τεράστια απήχηση στο κοινό και τα ραδιόφωνα, έκαναν εκατομμύρια digital streams και YouTube views και παρέμειναν επί σειρά εβδομάδων στο no1 των charts και των trends. Η Δέσποινα Βανδή δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Πριν λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το νέο της Single τίτλο “Εχω εμένα” ένα αυτοαναφορικό ζεϊμπέκικο σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Γιάννη Δόξα που ήδη σημειώνει μεγάλη επιτυχία και έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Το καλοκαίρι του 2024, η Δέσποινα Βανδή γιόρτασε τα 30 χρόνια της δισκογραφικής παρουσίας της με μία μεγάλη περιοδεία ανά την Ελλάδα, που κορυφώθηκε στο κατάμεστο θέατρο Λυκαβηττού, έναν χώρο με συμβολική συναισθηματική αξία για εκείνη.

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στην Καλαμάτα, στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί», στο βιβλιοπωλείο «Κονταργύρη» και στο ταξιδιωτικό γραφείο Katsiris Travels, καθώς και στην Κυπαρισσία, στο βιβλιοπωλείο «Αρχονταρίκι». Ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας ticketservices.gr.