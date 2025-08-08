Το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας στο Mani Bläuel

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εργοστάσιο και συγκεκριμένα στον νέο επισκέψιμο χώρο του και στο χώρο της γευσιγνωσίας, αίθουσες που φιλοδοξούν να γίνουν το επίκεντρο της περιοχής στον χώρο του γαστρονομικού τουρισμού.

Η Mani Bläuel Team αναφέρει για την επίσκεψη: “Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση, υποδεχθήκαμε την Τετάρτη 6 Αυγούστου, στις εγκαταστάσεις μας, στη Mani Bläuel μαθητές και εκπαιδευτές του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος: την αφοσίωση στο ελαιόλαδο, τον σεβασμό στη φύση και τη διάθεση για διαρκή γνώση και εξέλιξη.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους.

Ο Fritz Bläuel μοιράστηκε μαζί τους ενδιαφέρουσες, γλυκές και χιουμοριστικές ιστορίες απο την εποχή που είχε πρωτοέρθει στη Μάνη, ο Felix Bläuel τους μίλησε για τους στόχους του επισκέψιμου εργοστασίου, για το νεο άνοιγμα της εταιρείας στο χώρο του γαστρονομικού τουρισμού και της φιλοξενίας, αλλά και για τη χαρά όλης της ομάδας της Mani Bläuel μέσα από αυτήν τη διαδικασία να μοιράζεται με τους επισκέπτες την αγάπη και την αφοσίωσή της στο ελαιόλαδο και γενικότερα στα ελληνικά βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί, οτι στα 2 χρόνια λειτουργίας του το επισκέψιμο Εργοστάσιο Mani Bläuel έχει ήδη προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.

Στη συνέχεια η ομάδα επισκέφθηκε το χώρο παραγωγής και οι συμμετέχοντες είδαν από κοντά τη διαδικασία τυποποίησης. Κατά το μάθημα γευσιγνωσίας ελαιολάδου, που ακολούθησε, έγινε δοκιμή βιολογικών ελαιολάδων απο διάφορα μέρη της Μεσογείου, όπως: Κροατία, Τυνησία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Πορτογαλία.

Για εμάς στη Mani Bläuel:

-η γεύση, το άρωμα, οι ποικιλίες του ελαιολάδου και της ελιάς δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι το βαθύτερο κίνητρο που μας ωθεί να προσφέρουμε στον καταναλωτή το καλύτερο δυνατό προϊόν, αγνό, αυθεντικό και φροντισμένο με μεράκι.

-Η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι απλώς μια μέθοδος παραγωγής. Είναι στάση ζωής, είναι τρόπος να τιμάς τη γη, τον άνθρωπο και τον καρπό της ελιάς.

Όταν, λοιπόν, φιλοξενούμε ανθρώπους που κατανοούν και συμμερίζονται αυτήν τη φιλοσοφία, νιώθουμε πως η κάθε προσπάθειά μας έχει νόημα και συνέχεια.

Το Σχολείο Ελίας και Ελαιολάδου, με επικεφαλής τον Νίκο Κουτσούκο, αποτελεί φάρο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και είμαστε ευγνώμονες για τη σύνδεση αυτή.

Κάθε τέτοια επίσκεψη είναι για εμάς πηγή έμπνευσης και υπενθύμιση του γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε”.