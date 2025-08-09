Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:20 σε πλαγιά και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ