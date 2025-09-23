Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης

Η Πανελλήνια Eνωση Επαγγελματιών Μεταφραστών – Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) διοργανώνει στην Καλαμάτα ημερίδα με τίτλο «Translator's rule», αφιερωμένη σε μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, προκειμένου να γιορτάσει μαζί τους την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης (30 Σεπτεμβρίου) και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου «Μαρία Κάλλας» το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς τους. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της σημασίας της μετάφρασης και της πολυγλωσσίας ως θεμελιώδους αξίας της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας.

«Η επιλογή της Καλαμάτας ως τόπου διεξαγωγής δεν είναι τυχαία. Η πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας είναι μια πόλη με έντονη καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ αποτελεί έδρα ενεργών μελών της ΠΕΕΜΠΙΠ που συμβάλλουν δυναμικά στην προώθηση της επαγγελματικής μετάφρασης στην περιοχή. Η θερμή υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και του Μουσικού Σχολείου επιβεβαιώνει τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη, οργανωμένη δράση της ΠΕΕΜΠΙΠ στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης των παιδιών με τα γλωσσικά επαγγέλματα, και ιδιαίτερα με τη μετάφραση, την ανάδειξη της μετάφρασης ως εργαλείου εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και την καλλιέργεια της πολύγλωσσης συνείδησης ως μέσου διαπολιτισμικής επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης», όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει δύο σκέλη, ειδικά διαμορφωμένα για τις ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων:

Δράσεις για μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού, 11 π.μ.- 2 μ.μ.:

● Διαδραστική παρουσίαση των μεταφραστικών επαγγελμάτων.

● Μεγαλόφωνες αναγνώσεις μεταφρασμένων βιβλίων.

● Παιχνίδι γνώσεων με στόχο την επαφή των παιδιών με διαφορετικές γλώσσες και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γλωσσών.

Δράσεις για μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 5 μ.μ. - 8 μ.μ.:

● Επαγγελματίες μεταφράστριες και διερμηνείς μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ παρουσιάζουν τα διαφορετικά γλωσσικά επαγγέλματα μέσα από την προσωπική τους πορεία και συνομιλούν με το κοινό.

● Μεγαλόφωνες αναγνώσεις μεταφρασμένων αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων.

● Παιχνίδι γνώσεων με στόχο την επαφή των παιδιών με διαφορετικές γλώσσες και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γλωσσών.

Πρόκειται για ένα ταξίδι στις γλώσσες και τα γλωσσικά επαγγέλματα μέσα από παιχνίδια και ιστορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τους διοργανωτές μέσω email στο events@peempip.gr.