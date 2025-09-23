Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: Εγκριση δράσης για αναβάθμιση κοινωνικών δομών

Το σχέδιο διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση των σχολίων /παρατηρήσεων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 27 Αυγούστου.

Οπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης, “η δράση αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών δομών που λειτουργούν στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) υπό την ευθύνη των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας και Τρίπολης και των νομικών προσώπων τους. Στην περιοχή παρέμβασης του ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με το Μητρώο Κοινωνικών Δομών και Φορέων Κοινωνικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λειτουργούν 84 κοινωνικές δομές, εκ των οποίων οι 48 έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν από τους 4 συνεργαζόμενους Δήμους και άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης.

Το Κέντρο Κοινότητας Τρίπολης καλύπτει μέσω κινητής μονάδας τις ανάγκες των Δήμων Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, ενώ θεσμοθετημένη και κατάλληλα στελεχωμένη Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί μόνο στον Δήμο Τρίπολης.

Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ωφελουμένων ιδίως των Ατόμων με Αναπηρία (π.χ. προμήθεια λεωφορείου προσβάσιμου σε ΑμΕΑ για τη μετακίνηση των ωφελουμένων προς / από το ΚΔΑΠ ΑμΕΑ που εξυπηρετεί το σύνολο της περιοχής), αποτελούν κρίσιμες παρεμβάσεις για την αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων υποδομών και τη διεύρυνση των ωφελουμένων τους. Σκοπός της δράσης είναι η άμεση παρέμβαση για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και την κάλυψη των αυξημένων κοινωνικών αναγκών στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης. Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας αποτελεί σημαντική πρόκληση στις περιοχές απολιγνιτοποίησης”.

Σύμφωνα με τη στρατηγική του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, προβλέπεται “η ενίσχυση των υποδομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας με έμφαση στα παιδιά και τους

ηλικιωμένους, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και να διευκολυνθούν οι ωφελούμενοι των δράσεων που αφορούν στην ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας να συμμετέχουν σε αυτές και να ενισχυθεί. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση των κοινωνικών /προνοιακών δομών, ο εκσυγχρονισμός της

υλικοτεχνικής υποδομής, η προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων προσβάσιμων σε ΑμεΑ και η προσαρμογή των ωρών λειτουργίας στις ανάγκες των εργαζόμενων”.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας “αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας και Τρίπολης», μετά την ολοκλήρωσή της, στα διοικητικά όρια αρμοδιότητάς του.

Η πράξη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της αρ. οικ. 22189 ΕΞ 2025-ΥΠΕΘΟΟ/07/02/2025 (ΑΔΑ:Ψ06Χ4-Υ1Π) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Συνδικαιούχοι: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας και Τρίπολης. Περιοχή υλοποίησης: το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης. Προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των 2.640.000 ευρώ δημόσιας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συντονιστής Φορέας: Δήμος Μεγαλόπολης. Κύριος Δικαιούχος που αναλαμβάνει την υποβολή της πρότασης: Δήμος Τρίπολης.

Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης των τεσσάρων συνδικαιούχων Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας και Τρίπολης. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ”.