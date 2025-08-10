eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσήνης

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσήνης

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσήνης προγραμματίζει τη νέα εβδομάδα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα την Τρίτη από τις 8 έως τις 10 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν στη Μεσσήνη η συμβολή των οδών Καπετάν Κρόμπα και Γ. Παπανδρέου και οι γύρω οδοί (Θεοδοσ. Λαμπροπούλου, Λόντου, Συνταγματάρχου Μπουλούκου, Μαστρογιάννη, Ελένης Σταμπολτζή, Ανδρέα Ζαϊμη).
Την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στη Μεσσήνη χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι οδοί Δαγρέ, Αβέρωφ, Αριστομένους, Αθανασίου Διάκου και η έξοδος προς Σπιτάλι.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

 

