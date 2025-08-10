Εγκαταλελειμμένο διώροφο εστία ρύπανσης στο κέντρο της Καλαμάτας

Σε εστία βρομιάς και ρύπανσης και χώρο παράνομων πράξεων, έχει μετατραπεί το ισόγειο στο διώροφο εγκαταλελειμμένο, επικίνδυνο και ετοιμόρροπο κτήριο, στην οδό Αναγνωσταρά, στη γωνία με το στενό της οδού Σκρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στην Καλαμάτα.

Για την κατάσταση αυτή περίοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί στον Δήμο Καλαμάτας και όχι μόνο, αλλά έχουν συναντήσει αδιαφορία κι έλλειψη ευαισθητοποίησης και η κατάσταση παραμένει προβληματική κι επικίνδυνη. Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, παράπονα που έχουμε δεχθεί και αυτοψία που κάναμε, στην περίφραξη για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στο κτήριο, υπάρχει άνοιγμα – τρύπα, με αποτέλεσμα να μπαινοβγαίνουν διάφορα “παράξενα” άτομα, που είτε βρίσκουν στέγη είτε επιδίδονται σε παράνομες πράξεις (χρήση και διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παραβατικές συμπεριφορές).

Σε δύο περιπτώσεις έχει εκδηλωθεί φωτιά κι έχει κληθεί η Πυροσβεστική. Οσο συνεχίζεται η αδιαφορία, η κατάσταση θα παραμένει προβληματική κι επικίνδυνη.

Γ.Σ.