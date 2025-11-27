Δωρεά 7 υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού

Σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία πρωτοστάτησε για μια ακόμη χρονιά ο Χανδριναϊκός.

Υστερα από συνεννόηση με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Χανδρινού και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο δραστήριος σύλλογος προχώρησε σε δωρεά επτά σύγχρονων υπολογιστών με τις οθόνες τους, ώστε να μπορούν τα παιδιά του σχολείου να κάνουν την εκμάθηση τους πιο άρτια, με σύγχρονα μέσα που επιβάλει η εποχή μας.

Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει το κοινωνικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας αθλητικός σύλλογος, προσφέροντας σημαντικά εφόδια στη νέα γενιά.

Οπως αναφέρει στην ανάρτηση του ο Χανδριναϊκός «η ανταμοιβή μας ήταν τα χαμόγελα των παιδιών και οι ευχαριστίες των δασκάλων για την δωρεά αυτή, που στελεχώθηκε επιτέλους ένα πλήρες τμήμα πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού.

Σε αυτό το σχολείο μάθαμε και εμείς τα πρώτα μας γράμματα και ξέρουμε τι αξία έχουν τα δώρα στα παιδιά, γι αυτό θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο να συνεισφέρουμε στις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα...».

Κ.Ηλ.