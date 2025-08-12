“Εικόνες ντροπής στην Καλλιρρόη” καταγγέλλει ο Δημήτρης Καπόπουλος

“Μόνο οργή, θλίψη και αγανάκτηση προκαλούν οι χθεσινοαπογευματινές φωτογραφίες που μας έστειλε κάτοικος της Καλλιρρόης με το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα»από την λειτουργία του σκουπιδοεργοστασίου, οι οποίες και επισυνάπτονται στην παρούσα ανάρτηση”, αναφέρει χαρακτηριστικά και παρατηρεί, μεταξύ άλλων: “Πολύχρωμο δάσος με κάθε μεγέθους και χρώματος από σακούλες σκουπιδιών να κρέμονται στο συρματόπλεγμα της περίφραξης των εγκαταστάσεων του σκουπιδοεργοστασίου ή να κοσμούν τον περιβάλλοντα αυτής δασικό χώρο να μας δίνουν την εικόνα της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας της προ ολίγων ετών «παρθένας» περιοχής.

Κύριοι μαυρογυαλούροι αυτό είναι το περιβαλλοντικό έργο της ορθής διαχείρισης απορριμμάτων για την οποία μας μιλούσατε;;; Αυτός είναι ο περιβαλλοντικός χώρος- πρότυπο, όπου θα προσέρχονταν τα σχολεία για να πάρουν οι μαθητές μαθήματα ορθής διαχείρισης απορριμμάτων;;; Αυτός είναι ο χώρος που θα διαμορφώνατε και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σαν …χώρος περιπάτου;;; ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!

Κάποιοι τα φωνάζαμε, αλλά η λέξη ΓΡΑΦΙΚΟΙ βόλευε αποκλειστικά και μόνον αυτούς που είχαν στο πρόγραμμα την ικανοποίηση αποκλειστικά και μόνο των οικονομικών τους συμφερόντων και όχι την υγεία και το συμφέρον των κατοίκων της Καλλιρρόης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος χώρου ολόκληρης της περιοχής.

Σήμερα δυστυχώς η κατάσταση απ ότι φαίνεται είναι τελείως ανεξέλεγκτη. Η περιοχή βρωμάει. Τα σκουπίδια ρυπαίνουν τον περιβάλλοντα του σκουπιδοεργοστασίου χώρο. Τα «ζουμιά» από τα απορριμματοφόρα τρέχουν και ρυπαίνουν

Το ερώτημα τίθεται υπόψη όλων των εμπλεκομένων και αφορά τον έλεγχο των επιπτώσεων της λειτουργίας του σκουπιδοεργοστασίου και συγκεκριμένα: Στο εκλεγμένο τριμελές τοπικό συμβούλιο της Τ.Κ. της Καλλιρρόης. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Οιχαλίας. Στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στις αρμόδιες Δικαστικές και λοιπές αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες. Στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υπάρχει κάποιο σχετικό ενδιαφέρον, παρακολούθηση, ενημέρωση, έλεγχος, παρέμβαση για τυχόν ...στραβά και παράνομα συμβαίνοντα στον χώρο της υποδοχής και «διαχείρισης» απορριμμάτων στην Καλλιρρόη;;;

Προσωπική μου άποψη είναι ότι θέλουν και ότι τους βολεύει κάνουν!!!”.