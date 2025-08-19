Αντίστροφη μέτρηση για την 11η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας - Με διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις το φετινό πρόγραμμα

Ο θεσμός της πόλης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Αυγούστου, με τη διοργάνωση φέτος να είναι πολυθεματική, με πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν 3 βασικές μουσικές εκδηλώσεις, σε τρία διαφορετικά σημεία: κεντρική πλατεία, πεζόδρομος Αριστομένους και πλατεία 23ης Μαρτίου.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μικρά μουσικά σχήματα, συγκροτήματα από Αθήνα αλλά και συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο, με το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και τις Σχολές σύγχρονου χορού της πόλης, δίνοντας παλμό και προσφέροντας μουσικοχορευτικό θέαμα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, κεντρικοί δρόμοι της πόλης θα κλείσουν και θα μετατραπούν σε πεζόδρομους, ώστε ο κόσμος να κυκλοφορεί ελεύθερα και να απολαμβάνει τη βόλτα και τα ψώνια του.

Σκοπός είναι η διάχυση του κόσμου και της διασκέδασης σε όλο το εμπορικό κέντρο, ώστε παράλληλα με τις αγορές τους ντόπιοι και επισκέπτες να απολαμβάνουν και τα μουσικά συγκροτήματα.

Και φέτος από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας θα υπάρχει πληθώρα προσφορών για τη συγκεκριμένη βραδιά, η οποία σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και των θερινών εκπτώσεων, με τα καταστήματα να παρεμένουν ανοιχτά έως αργά τη νύχτα.