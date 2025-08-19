Μεσσηνία: Ενημέρωση για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στο Ραπτόπουλο

Ενημέρωση με θέμα «Μέτρα πρόληψης, προστασίας και οργάνωσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ραπτόπουλο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με πρωτοβουλία του Συλλόγου.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόταση του συλλόγου για δημιουργία ομάδας εθελοντών.

Στην ενημέρωση παρευρέθηκαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Ραπτόπουλου, Ροδιάς και Λυκουδεσίου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελλαίων και κάτοικοι της περιοχής.

Από τον Σύλλογο των Απανταχού Ραπτοπουλαίων εκφράζονται ευχαριστίες προς τον διοικητή της Πυροσβεστικής Καλαμάτας πύραρχο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο και τον διοικητή της Πυροσβεστικής Γαργαλιάνων επιπυραγό Ηλία Τσιγαρά για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά τους, καθώς και τον υποπυραγό Παναγιώτη Λυδιώτη για την ενημέρωση μαζί με τον πυροσβέστη Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο.

Κ.Μπ.