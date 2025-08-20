Μεσσηνία: Νέα φωτιά σε δασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 σήμερα το απόγευμα στην Πυροσβεστική, μιας και ξέσπασε νέα φωτιά σε δασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Η φωτιά ξέσπασε σε κοντινό σημείο από εκείνη που είχε κάψει εκατοντάδες στρέμματα πριν από 10 ημέρες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με δύο αεροσκάφη τύπου PZL και ένα ελικόπτερο να ρίχνουν νερό από αέρος, προκειμένου να την περιορίσουν και να προχωρήσουν στη οριοθέτησή της.

Παράλληλα επιχειρούν και πολλές επίγειες δυνάμεις, με 15 οχήματα και 28 άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και ακόμη από Κυπαρισσία, Γαργαλιάνους, Μεγαλόπολη και Τρίπολη και ένα

πεζοπόρο τμήμα 6 ατόμων από την 9η ΕΜΟΔΕ.

Κ.Ηλ.