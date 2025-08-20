Σώος εντοπίστηκε ο κολυμβητής που έκανε θαλάσσια σπορ στην Κορώνη

Σώος εντοπίστηκε ο άνδρας που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού, στην Κορώνη.

Πρόκειται για έναν 45χρονο χειριστή σανίδας όρθιας κωπηλασίας (SUP) που λίγο πριν τις 5 το μεσημέρι τον παρέσυραν τα κύματα και ένας λουόμενος ειδοποίησε το Λιμενικό, μιας και τον είδε να απομακρύνεται επικίνδυνα από την ακτή.

Τελικά ύστερα από λίγες ώρες σκάφος του Λιμενικού τον εντόπισε σώο, αλλά αρκετά ταλαιπωρημένο, και τον μετέφερε με ασφάλεια στην παραλία Περούλια.

Να σημειωθεί πως για εντοπισμό του στήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, ένα όχημα ξηράς του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.