Καλαμάτα: Πορεία συμπαράστασης στο λαό της Παλαιστίνης

Μαζική συγκέντρωση και πορεία στο λιμάνι πραγματοποίησαν το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου, εργατικά σωματεία της Μεσσηνίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη των εργαζομένων και του Καλαματιανού λαού στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν δυνατά συνθήματα, όπως “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” και “Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά”, καταδικάζοντας “το έγκλημα στην Παλαιστίνη” κι εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πέτρος Τσίτουρας, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος εξέφρασε “την μαζική καταδίκη του λαού μας στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που συνεχίζει να βομβαρδίζει ανελέητα των λαό της Παλαιστίνης, με αποτέλεσμα να έχουν δολοφονηθεί πάνω από 61.000 άνθρωποι και να έχουν τραυματιστεί πάνω από 119.000 στη συντριπτική τους πλειοψηφία άμαχος πληθυσμός, από τους συμμάχους τους, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Στο φόντο της εφιαλτικής κατάστασης θανάτων, λιμού και καταστροφής, ξεκίνησε μεσοβδόμαδα και ο νέος γύρος εγκληματικών στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας με στόχο την πλήρη κατοχή της”.

Στην ομιλία του ο Γιάννης Λαγογιάννης, γραμματέας του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας τόνισε ότι “η μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, διεξάγεται βάσει σχεδίου με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης και εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από την Γάζα και τη Δυτική Όχθη, για να επιταχυνθεί η εκκένωση των Παλαιστινιακών εδαφών και να υλοποιηθούν οι ενεργειακές, εμπορικές και τουριστικές μπίζνες από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις της περιοχής.»

Χαιρέτισε την έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού στον παλαιστινιακό λαό και σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Η γενοκτονία που συντελείται, έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού που διατρανώνει ότι είναι ανεπιθύμητοι οι Ισραηλινοί μακελάρηδες, κόντρα στην οργανωμένη επιχείρηση της κυβέρνησης του Ισραήλ, των συμμάχων και των απολογητών που προκλητικά και ανιστόρητα εμφανίζουν ως «αντισημιτισμό» κάθε δράση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκης της σφαγής στη Γάζα. Χαιρετίζουμε την έκφραση αλληλεγγύης στην πόλη μας και σε όλη την Μεσσηνία. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Να φύγει η εταιρεία συμφερόντων του κράτους δολοφόνου από την 120 ΠΕΑ”.

Στη συνέχεια έγινε πορεία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι της Καλαμάτας.