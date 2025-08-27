Δωρεά σύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος από τον επιχειρηματία Φιλάρετο Καλτσίδη (βίντεο)

Ενα ακόμη σύγχρονο πυροσβεστικό όχημα διαθέτουν από χθες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Μεσσηνίας, ύστερα από τη δωρεά που πραγματοποίησε η εταιρεία Jarosite Limited του επιχειρηματία Φιλάρετου Καλτσίδη.

Πρόκειται για ένα αγροτικό Ford 4Χ4, πλήρως εξοπλισμένο με δεξαμενή χωρητικότητας 400 λίτρων και με αντλία πυρόσβεσης 60 μέτρων υψηλής πίεσης. Το εν λόγω όχημα θα καλύψει τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεταλιδίου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.

Ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Μεσσηνίας, Πύραρχος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος παρέλαβε εκ μέρους της υπηρεσίας το όχημα, ευχαριστώντας θερμά την εταιρεία για την δωρεά της και τον νόμιμο εκπρόσωπό της, αναφέροντας πως “τέτοιες ενέργειες μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο για την προάσπιση της περιουσίας και της ζωής των συμπολιτών μας”.

Το “παρών” στην τελετή έδωσε τόσο ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, Αντιπύραρχος Παναγιώτη Παπανικολάου, όσο και ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεταλιδίου Δημήτρης Κίκκος.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Δημήτρης Γκανάς δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά παραδίδουμε σήμερα αυτό το όχημα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η δωρεά αυτή αποτελεί μια μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε καθημερινά, με αυταπάρνηση και θυσίες, προστατεύοντας τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και το περιβάλλον. Εύχομαι το όχημα να σας φανεί χρήσιμο στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε για εμάς».

