Η Αρχαία Θουρία μεγαλώνει και γίνεται ελκυστική - Νέα σημαντικά ευρήματα έχουν έρθει στο φως (βίντεο)

Ο αρχαιολογικός χώρος στην Αρχαία Θουρία μεγαλώνει και γίνεται πιο ελκυστικός. Νέα σημαντικά ευρήματα έχουν έρθει στο φως από την ανασκαφική έρευνα σε καινούργιους απαλλοτριωμένους χώρους, η ανασκαφή στο Αρχαίο Θέατρο έχει ολοκληρωθεί και προγραμματίζεται η μελέτη ανάδειξής του.

Αυτά είναι τα καινούργια σπουδαία στοιχεία, αποτέλεσμα μόλις δουλειάς 2 μηνών το φετινό καλοκαίρι, που έγιναν γνωστά χθες το πρωί, από την επικεφαλής της ανασκαφής δρ. αρχαιολόγο Ξένη Αραπογιάννη κατά την ενημέρωσή της στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για έναν ξεχωριστό αρχαιολογικό χώρο, που πρέπει να αναδειχθεί και να γίνει επισκέψιμος.

“Βρισκόμαστε μπροστά στην ολοκλήρωση του Αρχαίου Θεάτρου. Επιτέλους εκπληρώθηκε ο στόχος μας”, παρατήρησε η κ. Αραπογιάννη και σημείωσε για την πορεία των ανασκαφικών ερευνών: “Ολοκληρώθηκε η ανασκαφή του Αρχαίου Θεάτρου, ολοκληρώθηκε το κοίλο, εμφανίστηκε ολόκληρο το κοίλο, και έτσι έχουμε το Αρχαίο Θέατρο ολόκληρο, μπροστά μας. Όλο το μνημείο είναι μπροστά μας”. Ενημέρωσε ότι ακολουθεί “η μελέτη αναστήλωσης, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες στην αναστήλωση του μνημείου, και να αποδοθεί όπως ακριβώς ήταν στο παρελθόν”.

Η κ. Αραπογιάννη έκανε λόγο για εξαιρετικές και απρόσμενες ανακαλύψεις, για “εξαιρετικά μνημεία που ήρθαν στο φως, βόρεια και νότια του θεάτρου, όπου και πραγματοποιήσαμε δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές, όπου και ήρθαν στο φως πολλά κατάλοιπα σημαντικών αρχαίων μνημείων”, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το έργο που γίνεται, χαρακτηρίζοντας “παραγωγική και αποτελεσματική” τη φετινή χρονιά, προσβλέποντας όπως είπε στη διαρκή στήριξη, οικονομική και ηθική του Δήμου Καλαμάτας. Διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, έγιναν εκτός από τις ανασκαφικές εργασίες και “δύο πολύ σημαντικές μελέτες, της αποκατάστασης του θεάτρου και της συντήρησης του δομικού υλικού του θεάτρου που είναι θεμελιώδεις μελέτες για να προχωρήσει η αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρο”.

Επεσήμανε πως “το Ασκληπιείο θα μπορούσε να γίνει επισκέψιμο, ωστόσο το Αρχαίο Θέατρο έχει ακόμα χρόνο, έως ότου ολοκληρωθεί η αναστήλωσή του”, την οποία χαρακτήρισε ως πάρα πολύ σημαντική.

Αφού ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν οικονομικά το ανασκαφικό έργο, η κ. Αραπογιάννη τόνισε ότι “θέλει οικονομική ενίσχυση και χρόνο η Αρχαία Θουρία. Σε 10 χρόνια, αν έχουμε σταθερή οικονομική βάση, θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του αρχαιολογικού χώρου”.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: “ΦΕΤΟΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ”

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε πως “είναι σημαντικό ότι 10 λεπτά από την Καλαμάτα βρίσκεται ο σπουδαίος αυτός αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Θουρίας. Και είναι ακόμα πιο σημαντική η δουλειά που γίνεται εδώ από την Ξένη Αραπογιάννη και τους συνεργάτες της. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ να δούμε την εξέλιξη των εργασιών, μένουμε έκπληκτοι. Ειδικά φέτος η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη”.

Σημείωσε ότι “για μας είναι χρέος και τιμή να στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται εδώ. Είναι χρέος να στηρίζουμε αυτόν τον πλούτο για την πόλη μας, για την πατρίδα μας, να στηρίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, μέσα από τις προγραμματικές συμβάσεις. Και είναι δέσμευση για εμάς ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια συνεχώς. Η δουλειά εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς πρέπει απλά να τους στηρίζουμε”.

Και ολοκλήρωσε, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στην κ. Αραπογιάννη.

Από την πλευρά της η γενική διευθύντρια του Δήμου Καλαμάτας Παναγιώτα Κουράκλη απέδωσε τα εύσημα στην κ. Αραπογιάννη “γιατί βρισκόμαστε σε νέο ανασκαφικό περιβάλλον”. Χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο που γίνεται σε τόσο λίγο χρόνο, επισημαίνοντας την προσμονή όλων για το τελικό αποτέλεσμα, “που θα είναι σημαντικό και για τη σύγχρονη ζωή”.

Η επίσκεψη του δημάρχου έγινε στο πλαίσιο της νέας τριετούς προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Φάρις”. Η συμβολή του Δήμου είναι 90.000 ευρώ (30.000 ευρώ τον χρόνο), για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών και αφορά τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Γ.Σ.