Μεσσηνία: Σοβαρές ζημιές από φωτιά σε σπίτι στο Αμπελόφυτο

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας, που πρόλαβαν και βγήκαν μόνα τους έξω, δίχως να υπάρξει τραυματισμός. Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν πέντε οχήματα με 11 πυροσβέστες από την Π.Υ. Γαργαλιάνων που κατόρθωσαν να κατασβήσουν τη φωτιά και να περιορίσουν την έκτασή της, πριν επεκταθεί και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς η κουζίνα του δυόροφου σπιτιού. Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού προληπτικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία χθες βράδυ. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Κ.Ηλ.