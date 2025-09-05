Αγανάκτηση της ΟΑΚ Μεσσηνίας για τις ρευματοκλοπές - Κινδυνεύουν πυροσβέστες και εθελοντές από τα καλώδια

Για μια ακόμη φορά πυροσβέστες και εθελοντές ήρθαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να πάθουν ηλεκτροπληξία στη φωτιά που ξέσπασε προχθές το απόγευμα στην Ασπροπουλιά, δίπλα σε καταυλισμό Ρομά.

Οι ρευματοκλοπές σε περιοχές όπως το Πλατύ, ο Αρις, η Μικρομάνη, η Ασπροπουλιά κ.α. είναι σύνηθες φαινόμενο, δίχως οι αρμόδιοι να παρεμβαίνουν παρότι το γνωρίζουν.

Καλώδια βρίσκονται ανάμεσα σε χορτάρια μέσα σε πολλά χωράφια κοντά σε καταυλισμούς Ρομά, με τα ζητήματα της ασφάλειας να πηγαίνουν… περίπατο.

Στην προχθεσινή φωτιά υπήρχαν πολλά διάσπαρτα καλώδια δίπλα από τις εστίες, με την πυροσβεστική να καλεί τον ΔΕΔΔΗΕ για να προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος στην περιοχή, προκειμένου πυροσβέστες και εθελοντές να κατασβήσουν με ασφάλεια το πύρινο μέτωπο.

Ετσι για πάνω από μία ώρα περιοχές όπως η Θουρία, η Αμφεια, ο Αρις έμειναν δίχως ρεύμα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή πυροσβεστών και εθελοντών από κάποιο “γυμνό” καλώδιο ρεύματος.

Η εθελοντική ομάδα ΟΑΚ Μεσσηνίας έχει γνωστοποιήσει πολλές φορές το πρόβλημα και σκοπεύει να συντάξει επιστολή προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, ούτως ώστε να παρέμβει μιας και συντρέχουν λόγοι υψίστης ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΟΑΚ Μεσσηνίας, ύστερα από την προχθεσινή πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά, αναφέρει:

“Δείτε τι κίνδυνο διατρέχουν καθημερινά τόσο οι επαγγελματίες πυροσβέστες όσο και οι εθελοντές, προσπαθώντας να περιορίσουν συμβάντα πυρκαγιάς. τα οποία έχουν ξεκινήσει από περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε καταυλισμούς!

Η φωτογραφία είναι από την σημερινή 03/09/25 συνδρομή της ΟΑΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ σε συμβάν πυρκαγιάς στην Ασπροπουλιά Μεσσηνίας!

Αφού διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν καλώδια το αναφέρουμε, ο ΔΕΔΔΗΕ κόβει το ρεύμα, περιοχές μένουν δίχως ηλεκτρικό, για να μπορέσουμε να μπούμε στο συμβάν να κάνουμε έργο.

Αν καθυστερήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο κίνδυνος να φύγει η φωτιά μιας και δεν μπαίνουμε στα σημεία όπου υπάρχουν διάσπαρτα καλώδια είναι τεράστιος!!

Η ολιγωρία των αρχών, η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματός είναι εγκληματική, προκλητική και διαχρονική!”.