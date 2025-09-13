Δράσεις ενημέρωσης έναντι σεισμικού κινδύνου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο “Open Days εθελοντισμού” με δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση του κοινού και τη θωράκισή του έναντι του σεισμικού κινδύνου, πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έναντι σεισμικού κίνδυνου οργανώνει το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 39 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν:

1) Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας, που με σύνθημα “Παντού στην Ανάγκη”, θα υλοποιήσει τις δράσεις: Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, Διαδραστικό παιχνίδι “Φτιάχνω το δικό μου φαρμακείο”, Επιτράπεζιο παιχνίδι “Μαθαίνω Α’ Βοήθειες”.

2) Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Νομού Μεσσηνίας, πιστοποιημένη εθελοντική οργάνωση πολιτικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές με δραστηριότητα σε Δασɩκές - αστɩκές πυρκαγɩές, έρευνα – δɩάσωση και παροχή βοηθείας, θα υλοποιήσει τις δράσεις: “Kids Fire House” & “Escape tent”.

3) Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, είναι πιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, απαρτίζεται από εξειδικευμένους εθελοντές, συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών και δραστηριοποιείται στους τομείς ορεινή διάσωση, αντιμετώπιση καταστροφών, υγρό στοιχείο, πρώτες βοήθειες, τηλεπικοινωνίες, σκύλοι έρευνας & διάσωσης, κοινωνικές & ανθρωπιστικές δράσεις και θα συμμετάσχει με τις δράσεις: Διαδραστικό κουίζ “Τι γνωρίζω για το σεισμό;”, “Escape Tent”.

4) Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο στους τομείς πυρασφάλεια και πυροπροστασία (πιστοποιημένη στο ΜΕΟΠΠ), παροχή Α’ βοηθειών και διαχείριση κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες και περιοχές, θα υλοποιήσει τις δράσεις: Διαδραστικό κουίζ “Τι γνωρίζω για το σεισμό;”, “Escape Tent” & “Μνήμες σεισμού”.

5) Οι “Φίλοι του Ταϋγέτου” που δραστηριοποιούνται στην πυροφύλαξη της περιοχής του Ταϋγέτου, θα συμμετάσχουν στη δράση με ενημέρωση κοινού και παρουσίαση δράσεων και εξοπλισμού.

6) Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού –Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας με βάση το τρίπτυχο προσωπική ανάπτυξη - κοινωνική προσφορά - ζωή στη φύση, θα υλοποιήσει τις δράσεις “Στήσε και εσύ τη δική σου σκηνή”, “Σακίδιο Επιβίωσης”.

Παράλληλα, στον “Τοίχο Μνήμης”, οι κάτοικοι της Καλαμάτας θα μπορούν να αναρτήσουν τη δική τους Καρτέλα Μνήμης από τον εποχή του σεισμού του 1986. Οι μνήμες αυτές θα ενσωματωθούν στη “Δεξαμενή Μνήμης για τον Σεισμό του 1986” (ψηφιακό αποθετήριο) του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα ερευνητικό και κοινωνικό εγχείρημα που στοχεύει στην καταγραφή των βιωματικών εμπειριών των κατοίκων, στη δημιουργία ενός δημόσιου αρχείου μνήμης και στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας. Όλες οι μαρτυρίες που θα συγκεντρωθούν (επώνυμες ή ανώνυμες), θα αρχειοθετηθούν με σεβασμό, και εφόσον υπάρχει συναίνεση, θα ενταχθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Καλαμάτας ανοιχτή στο κοινό.