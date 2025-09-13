Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025 18:50
Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή ΣπαρτουλιάΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.
