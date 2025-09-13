eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

