Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την φωτιά που εκδηλώθηκε σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.