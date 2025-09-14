eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας

Συνεχίζεται η εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού - Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, βολές με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00.
Αυτά τα χρονικά διαστήματα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.

