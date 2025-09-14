Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, βολές με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00.

Αυτά τα χρονικά διαστήματα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.