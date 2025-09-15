Θερμή υποδοχή της Εθνικής Ομάδας στο «Ελ. Βενιζέλος» (βίντεο)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, παρέλαβε την ανθοδέσμη από τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, όπως και ένας ένας οι παίκτες του, που χθες (14/9) επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89, στον «μικρό» τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 ανέβηκαν στο βάθρο. Η εθνική ανδρών στο μπάσκετ είχε να κατακτήσει μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ του 2009 στην Πολωνία, δηλαδή πριν από 16 χρόνια.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού των "Europe", το "Final Countdown", υποδέχτηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τους «χάλκινους» πρωταθλητές Ευρώπης. Δηλαδή με ένα τραγούδι που ηχούσε και στο ΣΕΦ, το 1987, όταν η παρέα του Νίκου Γκάλη και του Παναγιώτη Γιαννάκη χάριζε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα στην Ιστορία.

O Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, επισήμανε: «Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το ελληνικό μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».

O αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, επισήμανε: «Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς ως παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Ελλάδας και μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ευρωμπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, είπε: «Από την πρώτη στιγμή, οι παίκτες και οι προπονητές είχαν πιστέψει σε ένα μετάλλιο και επέστρεψαν με αυτό. Το αφιερώνουμε στον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη. Αυτό το μετάλλιο, μετά από 16 χρόνια, θα δώσει ώθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κόσμος το αγαπάει το μπάσκετ. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι παρακαταθήκη για το μέλλον».

ΑΠΕ - ΜΠΕ