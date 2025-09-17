Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας: "«Κατά παντός υπευθύνου» η μηνυτήρια αναφορά”

Η μηνυτήρια αναφορά του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας “δεν στρέφεται προσωπικώς κατά συγκεκριμένων αιρετών ή υπαλλήλων, αλλά υποβλήθηκε ρητώς «κατά παντός υπευθύνου», όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό να επιληφθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές και διοικητικές αρχές, να εξετάσουν τις καταγγελλόμενες περιστάσεις και να λάβουν τυχόν αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων”.

Αυτό διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ για την μηνυτήρια αναφορά της στη Δικαιοσύνη, για τα κυκλοφοριακά προβλήματα και τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στην οδό Αθηνών, με αφορμή τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας εξηγεί:

“Η «ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας Α.Ε.» με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο, σύμφωνα με τα οποία φέρεται ότι η εταιρεία έχει καταθέσει μηνυτήριες αναφορές «σε βάρος» συγκεκριμένων αιρετών του Δήμου Καλαμάτας, κρίνει σκόπιμο να προβεί στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Η παρούσα μηνυτήρια αναφορά υποβλήθηκε νομίμως ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών και έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών που επικρατούν σε συγκεκριμένες δημοτικές οδούς και κυρίως στην οδό Αθηνών, όπου –κατά την εκτίμηση της εταιρείας– υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Η εν λόγω αναφορά δεν στρέφεται προσωπικώς κατά συγκεκριμένων αιρετών ή υπαλλήλων, αλλά υποβλήθηκε ρητώς «κατά παντός υπευθύνου», όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό να επιληφθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές και διοικητικές αρχές, να εξετάσουν τις καταγγελλόμενες περιστάσεις και να λάβουν τυχόν αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε πρωτευόντως προληπτικό και προστατευτικό χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην ανάδειξη των προβλημάτων και στη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών, των οδηγών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Η «ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας Α.Ε.» θεωρεί ότι η μόνη θεσμικά ορθή οδός ήταν η ενημέρωση της Δικαιοσύνης, ώστε εκείνη, με την ανεξαρτησία και αμεροληψία της, να εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά.

Παράλληλα, η εταιρεία, με τις μέχρι σήμερα ενέργειές της, έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της προς τον Δήμο Καλαμάτας και τις υπηρεσίες του, παραμένοντας διαρκώς πρόθυμη και διαθέσιμη για συνεργασία προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και της βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας στην πόλη. Η μηνυτήρια αναφορά δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αντιπαράθεσης, αλλά ως θεσμικό μέσο για την επίλυση σοβαρών ζητημάτων”.