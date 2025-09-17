Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει για τις προσεχείς ημέρες ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν Χατζή, Πετρίτσι, Βλαχόπουλο, Ματαράγκα, Μανιάκι, Τουλούπα Χάνι, Σγουρόκαμπος, Μεταμόρφωση, Στυλιανού, Μεταξάδα και η είσοδος της Χώρας από Μεταξάδα, περιμετρικά του Συνεργείου αυτοκινήτων Χρήστος Καλογερόπουλος.

Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Τριφυλία χωρίς ρεύμα θα μείνουν Παλαιοβάλτα, Κουταλίτη και Καρβούνι.

Το Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στη Τερψιθέα το τμήμα του οικισμού από τη διασταύρωση Σπηλιάς έως το κέντρο Στεφανή και από την εθνική οδό έως τη θάλασσα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.