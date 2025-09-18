Αντιφασιστική συγκέντρωση στη μνήμη του Παύλου Φύσσα σήμερα στην Καλαμάτα

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας αναφέρει ότι “τιμούμε την μνήμη του Παύλου Φύσσα, που πριν 12 χρόνια έβαλε με θάρρος το σώμα του ανάχωμα μπροστά στους δολοφόνους- ναζί της ΧΑ και ταυτόχρονα κρατάμε τα μάτια μας στραμμένα στη δικαστική εξουσία, γιατί ξέρουμε πως οι μάχες ενάντια στον φασισμό που δίνονται μέσα στα δικαστήρια, κρίνονται και στους δρόμους” και σημειώνει: “Η δικαστική εξουσία αποφασίζοντας για μια ακόμη φορά επιλεκτικά και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του κατασταλτικού μηχανισμού ενάντια στο κίνημα και τους αγωνιστές του, αποφυλάκισε τον φυρερίσκο Μιχαλολιάκο, ουσιαστικά υπεύθυνο για την δολοφονία του Παύλου και όχι μόνο.

Ο Παύλος στάθηκε αταλάντευτος απέναντι στους ναζί της ΧΑ, όπως θα στεκόταν και σήμερα απέναντι στους σιωνο-ναζιστές δολοφόνους του Ισραήλ. Γι' αυτό διαδηλώνουμε ταυτόχρονα και απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενάντια στον λαό της Παλαιστίνης. Διαδηλώνουμε ενάντια στην συνενοχή της Ελλάδας, της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και απαιτούμε ασφαλές πέρασμα για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud (Global Sumud Flotilla), που σαλπάρισε με πάνω από 40 πλοία για να σπάσει τον παράνομο και απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας”.