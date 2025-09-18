Πυλιώτες στην Ιταλική πόλη Σαβιλιάνο για τα 200 χρόνια από το θάνατο του φιλέλληνα Σανταρόζα

Την Ιταλική πόλη Savigliano που έχει αδελφοποιηθεί με την Πύλο επισκέφτηκε την περασμένη εβδομάδα ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος εν Αθήναις Πυλίων «το Ναυαρίνο».

Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την συμπλήρωση 200 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου φιλέλληνα Santore di Santarosa, ο οποίος καταγόταν από την Ιταλική πόλη, όντας δήμαρχος του Σαβιλιάνο και υπουργός.

Ο Santore di Santarosa έπεσε μαχόμενος στην Σφακτηρία τη νύχτα της 25ης Απριλίου όταν ο Αιγυπτιακός στόλος, εισέπλευσε στον όρμο του Ναυαρίνου, κατέλαβε τη Σφακτηρία φονεύοντας 350 από τους 800 υπερασπιστές της.

Σε ανακοίνωση του ο σύλλογος αναφέρει μεταξύ άλλων για την επίσκεψη στην Ιταλική πόλη «ο σύλλογός μας παρευρέθη την 12η Σεπτεμβρίου στην πόλη τους στα εγκαίνια της τιμητικής έκθεσης για την Ελλάδα του Σανταρόζα. Κατά την διάρκεια γεύματος που μας παρέθεσαν, είχαμε την τιμή να μας καλωσορίσει ο δήμαρχος Antonello Portera και οι συνεργάτες του. Σε ένδειξη καλής θελήσεως και ανταπόδοσης της τιμητικής φιλοξενίας, του παραδώσαμε έναν πίνακα ζωγραφισμένο από τον μέλος του συλλόγου μας Τάσο Κουφό, που παρουσιάζει το μνημείο του Σανταρόζα στη Σφακτηρία. Επίσης ένα αντίγραφο προσωπογραφίας του Σανταρόζα, με την υπογραφή του, έργο του ίδιου ζωγράφου, τα οποία συνόδευε με ένα πολύ συγκινητικό γράμμα.

Το πρωτότυπο είναι στο Δημαρχείο Πύλου. Τα δώρα μας ήταν ακόμα ένα βιβλίο λεύκωμα της Πύλου για να γνωρίσουν την πατρίδα μας, παλιές φωτογραφίες από το αρχείο Γεωργίου Πόπορη από την εποχή της αδελφοποίησης, ένα πλαστικοποιημένο απόκομμα εφημερίδας της εποχής εκείνης με φωτογραφίες των συμμετεχόντων δημάρχων κατά την υπογραφή της αδελφοποίησης καθώς και ένα κείμενο του γιατρού και ιστορικού ερευνητή Γιάννη Μπίρη για την ιστορία της Σφακτηρίας.

Στη συνέχεια καταθέσαμε στεφάνι στο άγαλμα του μεγάλου φιλέλληνα, ψέλνοντας τον εθνικό μας ύμνο.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη και από τις δύο πλευρές όταν η πρόεδρος μας συμμετείχε στην κοπή της κορδέλας της έκθεσης «La Grecia di Santa Rosa» (Η Ελλάδα του Santa Rosa) που εγκαινιάστηκε στο Palazzo Muratori-Cravetta και θα διαρκέσει έως τις 16 Νοεμβρίου.

Ολοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την επίσκεψη αισθανθήκαμε ευλογημένοι που αυτός ο μεγάλος φιλέλληνας, τον οποίο τιμά διαρκώς ο τόπος που γεννήθηκε, υπήρξε ήρωας της δικής μας πατρίδας, της Πύλου».