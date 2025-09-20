Μαθήματα στα χορευτικά τμήματα του “Πυρσού”

Για το τμήμα παραδοσιακών χορών υπεύθυνοι διδάσκαλοι είναι η Νικολέττα Καλογεροπούλου και ο Κωνσταντίνος Βεϊόπουλος. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες: Παιδιά Σάββατο 20/9, 11:00 έως 13:00. Ενήλικες Τετάρτη 24/9, 18:00 έως 20:00. Έναρξη μαθημάτων: Παιδιά 27/9, 10:00 έως 14:00. Ενήλικες 1/10, 19:00 έως 20:30 και 20:30 έως 22:00.

Για το τμήμα σύγχρονου χορού υπεύθυνος είναι ο Αντώνης Λιβερόπουλος. Στο τμήμα θα διδάσκονται σύγχρονος χορός - αυτοσχεδιασμός - δημιουργικό παιχνίδι - μουσικοκινητική - hip hop - jazz - musical.

Πληροφορίες - εγγραφές Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 17.00 -19.00 στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο.

Κ.Μπ.