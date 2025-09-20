Για το τμήμα παραδοσιακών χορών υπεύθυνοι διδάσκαλοι είναι η Νικολέττα Καλογεροπούλου και ο Κωνσταντίνος Βεϊόπουλος. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες: Παιδιά Σάββατο 20/9, 11:00 έως 13:00. Ενήλικες Τετάρτη 24/9, 18:00 έως 20:00. Έναρξη μαθημάτων: Παιδιά 27/9, 10:00 έως 14:00. Ενήλικες 1/10, 19:00 έως 20:30 και 20:30 έως 22:00.
Για το τμήμα σύγχρονου χορού υπεύθυνος είναι ο Αντώνης Λιβερόπουλος. Στο τμήμα θα διδάσκονται σύγχρονος χορός - αυτοσχεδιασμός - δημιουργικό παιχνίδι - μουσικοκινητική - hip hop - jazz - musical.
Πληροφορίες - εγγραφές Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 17.00 -19.00 στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο.
Κ.Μπ.
Μαθήματα στα χορευτικά τμήματα του “Πυρσού”Γράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Ξεκινούν τα μαθήματα στα χορευτικά τμήματα παραδοσιακών και σύγχρονου χορού του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών «Ο Πυρσός».
Για το τμήμα παραδοσιακών χορών υπεύθυνοι διδάσκαλοι είναι η Νικολέττα Καλογεροπούλου και ο Κωνσταντίνος Βεϊόπουλος. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες: Παιδιά Σάββατο 20/9, 11:00 έως 13:00. Ενήλικες Τετάρτη 24/9, 18:00 έως 20:00. Έναρξη μαθημάτων: Παιδιά 27/9, 10:00 έως 14:00. Ενήλικες 1/10, 19:00 έως 20:30 και 20:30 έως 22:00.