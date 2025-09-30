Γραμματέας του Τμήματος Εσωτερικής Παθολογίας της Ενωσης Ευρωπαίων Ειδικευμένων Ιατρών ο Παν. Χαλβατσιώτης

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε μετά από ψηφοφορία των εκπροσώπων όλων των ευρωπαϊκών χωρών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση προς το πρόσωπό του και την επιστημονική του πορεία.

Συνάμα η εκλογή του Παναγιώτη Χαλβατσιώτη σε κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμικό ρόλο, αποτελεί διεθνή αναγνώριση για την ελληνική παθολογία.

Η UEMS, με έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία εθνικών ιατρικών συλλόγων στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια γιατρούς. Μέσω της UEMS, οι κοινές θέσεις και προτάσεις των ευρωπαίων ιατρών αποκτούν θεσμική ισχύ και επηρεάζουν τις αποφάσεις των Επιτροπών και Διευθύνσεων Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Εσωτερικής Παθολογίας, μέσω του κ. Χαλβατσιώτη, ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων εκπαίδευσης και άσκησης της ειδικότητας. Το Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας της UEMS έχει ως αποστολή την προώθηση των θέσεων της παθολογίας και την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πρακτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι των χωρών ορίζονται από τους εθνικούς ιατρικούς συλλόγους, γεγονός που προσδίδει θεσμικό κύρος και ευθύνη στη συμμετοχή τους.

Η εκλογή του αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς συμβολής του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενισχύει τη φωνή της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων, η οποία πλέον αποκτά μεγαλύτερη δυναμική και επιρροή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής επιστημονικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή ιατρική σκηνή και ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας και προόδου στον τομέα της υγείας”, καταλήγει η ανακοίνωση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.