Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας: Αντίδραση για την εκδήλωση των “Φίλων του Ισραήλ”

Η Αντιφασιστική καλεί “κάθε επιχείρηση της πόλης, όπως επίσης και τον δήμο, να αρνηθεί να παρέχει στέγη στους φίλους της γενοκτονίας. Η πόλη έχει μνήμη και δύσκολα ξεχνάει αυτούς που τάχθηκαν με τους δολοφόνους και έμπρακτα στήριξαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας”. Καλεί “τα σωματεία και τους φορείς της πόλης να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της εκδήλωσης και να συμμετέχουν στη συγκέντρωση έξω από όποιο χώρο, αποφασίσει να τους δεχθεί”.

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας σημειώνει ότι η εκδήλωση προγραμματίζεται “την ίδια στιγμή που στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανοιχτή γενοκτονία. Χιλιάδες άνθρωποι δολοφονούνται, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώνονται, νοσοκομεία και σχολεία βομβαρδίζονται, εκατομμύρια άμαχοι ζουν αποκλεισμένοι χωρίς τροφή, νερό και φάρμακα. Η επίθεση του κράτους- δολοφόνου στην Πόλη της Γάζας συνιστά την «τελική λύση» που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό: πλήρης καταστροφή της ζωής και των υποδομών, εκτοπίσεις, εξαφάνιση κάθε προοπτικής ύπαρξης του παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, το Ισραήλ γίνεται ένα κράτος παρίας και απομονώνεται μέρα με τη μέρα, κάτω από την πίεση του παγκόσμιου κινήματος της αλληλεγγύης. Η Διεθνής Ένωση Μελετητών της Γενοκτονίας και ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το B' Tselem αναγνωρίζουν πλέον τη γενοκτονία. Όλο και περισσότερες χώρες αναγκάζονται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης και να συνταχθούν με τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου και του ΟΗΕ αναγνωρίζοντας την γενοκτονία στη Γάζα. Ο Νετανιάχου κατέληξε να μιλήσει ντροπιασμένος σε μία επιδεικτικά άδεια αίθουσα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από την Eurovision μέχρι την UEFA γίνονται συζητήσεις για τον αποκλεισμό των Ισραηλινών.

Ο κόσμος της Καλαμάτας, όπως και ολόκληρης της Ελλάδας, έχει διαλέξει πλευρά. Έχει διαλέξει την πλευρά της αλληλεγγύης και της αντίστασης, την πλευρά της λευτεριάς. Ο κόσμος που βρέθηκε στην τεράστια μοτοπορεία προς το πολεμικό αεροδρόμιο, ο κόσμος που γέμισε τους δρόμους στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις στις 10 του Αυγούστου και συμμετέχει σε κάθε συγκέντρωση και δράση για την Παλαιστίνη, δεν θα επιτρέψει να γίνει μια τέτοια εκδήλωση”.