Κυπαρισσία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απομάκρυνση της ατμομηχανής

Παράλληλα πληθαίνουν και τα ερωτήματα γιατί έφτασε στο σημείο να απομακρυνθεί χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ενέργεια. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση της εκφράζει και η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας, ζητώντας να επιστρέψει και να προχωρήσει η απαραίτητη συντήρηση του.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται: «Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλιας εκφράζει την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή της για την απομάκρυνση του ιστορικού τρένου από τον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης μας. Το τρένο αυτό δεν είναι απλώς ένα παλιό μέσο μεταφοράς. Είναι κομμάτι της ζωντανής μας ιστορίας. Σημάδεψε γενιές Κυπαρισσίων, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες, έχει καταγραφεί σε βιβλία και μνήμες, ενώ για δεκαετίες υπήρξε αγαπημένο αξιοθέατο μικρών και μεγάλων. Η παρουσία του στον σταθμό δεν ήταν μόνο τουριστικό στολίδι αλλά και μνημείο πολιτισμού, που συνέδεε το παρελθόν με το παρόν της πόλης. Η απομάκρυνση του, χωρίς τη συγκατάθεση της τοπικής κοινωνίας, στερεί από την Κυπαρισσία ένα σύμβολο ταυτότητας. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να επιστρέψει το τρένο στη φυσική του θέση, στον Σταθμό της Κυπαρισσίας, όπου ανήκει. Εκεί όπου το αγάπησε ο κόσμος και το τίμησε η ιστορία. Ταυτόχρονα, ζητούμε να προχωρήσει η απαραίτητη επισκευή και συντήρησή του, ώστε να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί ως ζωντανό μνημείο της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Κυπαρισσία δεν μπορεί και δεν πρέπει να χάσει ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της πολιτιστικής της κληρονομιάς». Παράλληλα σε εκτενές ρεπορτάζ το aftodioikisionline.gr μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η Ζs 7536 κατασκευάστηκε το 1914 από τη γερμανική KRAUSS και υπήρξε μέρος του θρυλικού «Θηρίου», που εκτελούσε το δρομολόγιο Λαύριο – Κηφισιά. Αργότερα δούλεψε στο μετρικό δίκτυο της Πελοποννήσου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Χαρακτηρίστηκε μουσειακή από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΜΑΕ τη δεκαετία του ’70 και το 1985 τοποθετήθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κυπαρισσίας ως έκθεμα, δίπλα στο χώρο του εστιατορίου του Σταθμού».

Συμπληρώνει πως «Μετά τη δεκαετία του ’90, η ατμάμαξα εγκαταλείφθηκε χωρίς καμία συντήρηση, προστασία ή φύλαξη, σύμφωνα με πληροφορίες», ενώ κάνει και γενική αναφορά για τη κατάσταση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό αναφέροντας: «Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κυπαρισσίας αντικατοπτρίζει τη συνολική παρακμή της περιοχής και την αδιαφορία της τοπικής αρχής: Ο χώρος του σταθμού και η γραμμολογία μπαζώθηκαν αυθαίρετα και χρησιμοποιούνται ως στάθμευση απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων, σύμφωνα με πηγές. Κατά τη διάρκεια αυτών των παρεμβάσεων εξαφανίστηκαν ιστορικά αντικείμενα, όπως η αρχική γεφυροπλάστιγγα και τα χειριστήρια αλλαγών». Αναφέρει πως «ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΜΑΕ, σύμφωνα πάντα με πηγές, αποφάσισε τη μεταφορά της ατμάμαξας στο Σιδηροδρομικό Μουσείο, όπου θα βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, με δυνατότητα στοιχειώδους συντήρησης και μελλοντικής πλήρους αποκατάστασης. Όλες οι ενέργειες δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ καλύφθηκαν και από τον ηλεκτρονικό Τύπο». Τέλος κάνει λόγο για όψιμες αντιδράσεις αλλά και για προοπτική επιστροφής σημειώνοντας: «Μετά τη μεταφορά, ο Δήμος Τριφυλίας εξέφρασε αντιδράσεις για «στα μουλωχτά» ενέργειες. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η πραγματικότητα όμως είναι σαφής: ο Δήμος ουδέποτε ανέλαβε ευθύνη για τη συντήρηση ή την προστασία της μηχανής, ούτε υπήρχε σχέδιο ανάδειξής της. Αντίθετα, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΜΑΕ, σύμφωνα με πηγές, φέρει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της σιδηροδρομικής κληρονομιάς. Σύμφωνα πάντα με πηγές, η ατμάμαξα θα μπορούσε να επιστρέψει στην Κυπαρισσία μόνο εάν υπάρξει σοβαρό και δεσμευτικό αίτημα από τον Δήμο, με δέσμευση για συντήρηση και ασφαλή χώρο. Μόνο τότε θα μπορούσε να αναδειχθεί ξανά ως τοπόσημο της πόλης. Μέχρι τότε, η ατμάμαξα παραμένει στο Σιδηροδρομικό Μουσείο, προστατευμένη από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία που την καταδίκασε για δεκαετίες».

Κ.Μπ.