Εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας: Επιπλέον χρηματοδότηση για αναβάθμιση Κορδία

Η τροποποίηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη στρατηγική για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κορδία και την ανάπτυξη χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Με την απόφαση αυτή, καταργείται η προγραμματισμένη δράση για την εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής στον Δήμο Καλαμάτας, η οποία δεν θα προχωρήσει λόγω της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Ακαδημία Αθηνών για την υλοποίηση του εν λόγω έργου σε περιφερειακό επίπεδο, με χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αντ' αυτού, ενισχύεται η πράξη που αφορά την αναβάθμιση του χώρου αστικού πρασίνου στην περιοχή του Κορδία, με επιπλέον 400.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προβλέπουν αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Ο Δήμος Καλαμάτας, με την τροποποίηση αυτή, προχωρά σε έναν πλήρη ανασχεδιασμό των αστικών του περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων και η συμβολή τους στους στόχους της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο νέος σχεδιασμός επιδιώκει να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, προσφέροντας περισσότερους χώρους για αναψυχή. Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σημείωσε πως τα χρήματα που προστίθενται θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό του έργου στις 800.000 ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση του πάρκου του Κορδία. Από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” σχολιάστηκε σχετικά με την μελέτη για την αξιοποίηση της Δυτικής Παραλίας ότι παρότι είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις για το αν θα είναι η τελική, ο Δήμος τώρα προχωρά σε αυτή την κίνηση. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εκτίμησε πως τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε κοινωνικά έργα, όπως στο ΚΗΦΗ, κάνοντας λόγο για λογιστική προσθαφαίρεση και όχι ουσιαστική για τις ανάγκες των πολιτών. Ο Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν σε έργα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους σε κοινωνικά έργα, καθώς πρόκειται για διαφορετικούς άξονες. Ο ίδιος, ξεκαθάρισε πως τα τμήματα που αφορούν την προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καλαμάτας με την Αναπτυξιακή δεν έχουν καμία σχέση με το πάρκο του Κορδία αλλά αφορούν την παραλιακή αναβάθμιση και τη συνένωση με τις εκβολές του ποταμού Νέδοντα.

Τ.Αν.