Οι παρενέργειες από τα εμβόλια του κορονοϊού και οι προσφυγές στην δικαιοσύνη

Στην εκπομπή μίλησαν ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου δ/νων σύμβουλος ΕΟΔΥ- μέλος της εθν. επιτροπής εμβολιασμών υπ. Υγείας που μίλησε για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τη διάσωση ζωών.
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 08:46
Οι παρενέργειες από τα εμβόλια του κορονοϊού και οι προσφυγές στην δικαιοσύνηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή μίλησε για τον πελάτη της που δικαιώθηκε με 50.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για ασθενή που έμεινε τατραπληγικός μετά από το εμβόλιο.
