Οι παρενέργειες από τα εμβόλια του κορονοϊού και οι προσφυγές στην δικαιοσύνη

Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή μίλησε για τον πελάτη της που δικαιώθηκε με 50.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για ασθενή που έμεινε τατραπληγικός μετά από το εμβόλιο.

Στην εκπομπή μίλησαν ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου δ/νων σύμβουλος ΕΟΔΥ- μέλος της εθν. επιτροπής εμβολιασμών υπ. Υγείας που μίλησε για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τη διάσωση ζωών.

