Για τη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα αυτοψία στο κάμπινγκ και επιπλέον καταθέσεις

Η έρευνα από τις ανακριτικές αρχές και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την πλήρη διαλεύκανση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας, συνεχίζεται με νέα στοιχεία να έρχονται στην επιφάνεια.

Σήμερα συμπληρώνονται 25 ημέρες από το βράδυ εκείνο που ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης και φίλος του, έπεφταν νεκροί με πέντε σφαίρες και ακόμη δεν έχουν εξακριβωθεί τα κίνητρα των δολοφονιών, αλλά και το ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός.

Εδώ και δώδεκα ημέρες οι δύο συλληφθέντες 22χρονοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Ναυπλίου, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για το ποιος μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Η ανακρίτρια Καλαμάτας που χειρίζεται με λεπτούς χειρισμούς την υπόθεση, συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον των δύο θυμάτων, με σκοπό να διαφανεί αν υπάρχει ηθικός αυτουργός στην υπόθεση.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι δύο 22χρονοι δεν έδρασαν μόνοι τους, αλλά είχαν κάποιον που τους οργάνωσε το σχέδιο δολοφονίας και κάποιον ή κάποιους που τους βοήθησαν το βράδυ εκείνο για τη διαφυγή τους από τη Φοινικούντα.

Το ζητούμενο είναι οι πολλές ενδείξεις που υπάρχουν στη σκοτεινή αυτή υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία, να μετατραπούν σε αποδείξεις και να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης.

Στο γραφείο της ανακρίτριας κλήθηκε τις περασμένες ημέρες μια γυναίκα από χωριό κοντά στη Μεσσήνη, που φέρεται να ήταν αυτήκοη μάρτυρας διάφορων συνομιλιών που είχαν οι δύο 22χρονοι κοντά στο σπίτι της, λίγες ώρες πριν το διπλό φονικό.

Εν τω μεταξύ το περασμένο Σαββατοκύριακο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών βρέθηκαν εκ νέου στη Φοινικούντα, κάνοντας αυτοψία στους χώρους του κάμπινγκ, με σκοπό να συλλέξουν νέα στοιχεία που ίσως φανούν χρήσιμα για να εξιχνιαστεί πλήρως η διπλή δολοφονία.

Κ.Ηλ.