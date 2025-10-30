Μειωμένες οι ποσότητες παραγωγής στη Μεσσηνία: Στα 2,60 ευρώ το κιλό η τιμή της σταφίδας

Αυτό ενημέρωσε την “Ε” ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου Ενωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος, επισημαίνοντας ότι 2,80 ευρώ είναι η τιμή για την ΠΟΠ μακιναρισμένη σταφίδα της Αιγιάλειας, την “Βοστίτσα”, και για την ΠΟΠ Ζακύνθου, και 20 λεπτά πιο κάτω όλες οι άλλες επαρχιακές σταφίδες (Μεσσηνία - Ηλεία - Κορινθία), ενώ 2,70 έχει η αμακινάριστη ΠΟΠ Αιγιάλειας.

Ο κ. Σωτηρόπουλος εξέφρασε την αγωνία του αυτές οι τιμές να αντέξουν στην αγορά, καθώς η σουλτανίνα έχει μεγάλη διαφορά, είναι πολύ φθηνότερη.

Σημείωσε πως παρά την πολύ καλή αυτή τιμή, οι παραγωγοί οριακά βγαίνουν, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά οι ποσότητες που παράγονται και έχουν αυξηθεί πολύ τα καλλιεργητικά έξοδα. “Αν τα κτήματα δεν έχουν καλές αποδόσεις και η παραγωγή δεν είναι ικανοποιητική και με αυτή την τιμή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Παναιγιαλείου Ενωσης.

Παρατήρησε ότι στο Αίγιο έχουν αντικατασταθεί κάποιες παλιές σταφίδες και είναι ικανοποιητικές οι αποδόσεις.

Εκφράζοντας την ανησυχία του, ο κ. Σωτηρόπουλος υπογράμμισε ότι “όλα αυτά που συνέβησαν από τον κορονοϊό και μετά, οδήγησαν στην εγκατάλειψη της σταφίδας. Και τα είχαμε πει στον υπουργό και δεν μας άκουσε” και πρόσθεσε: “Η σταφίδα είναι εξαγώγιμο προϊόν, φέρνει συνάλλαγμα και δίνει εισόδημα σε αρκετό κόσμο. Η εγκατάλειψη δεν αφορά μόνο τη Μεσσηνία. Είναι ίδια παντού, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει η μαύρη κορινθιακή σταφίδα, που έσωσε την χώρα. Οι ποσότητες που έχουμε, θα φεύγουν κάθε χρόνο, αλλά εξάγουμε όλο και λιγότερο. Η σταφίδα αντικαθίσταται με άλλα προϊόντα”.

Γ.Σ.