Καλαμάτα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης από την Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας

Η πικετοφορία ξεκίνησε από την πλατεία 23ης Μαρτίου και κινήθηκε στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στην κεντρική πλατεία και σε δρόμους γύρω απ’ αυτή, με στάσεις που γίνονταν κατά διαστήματα.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας “καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και στο πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα” και σημειώνει: “Η εγκληματική αυτή επίθεση δείχνει για άλλη μια φορά τον πραγματικό χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν. Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την απελευθέρωση μελών του πληρώματος, να διασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση στη Γάζα και να παραδοθεί με ασφάλεια η ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό που βρίσκεται στη Γάζα. Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να φύγει η ισραηλινή εταιρεία από την 120 ΠΕΑ στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ”.