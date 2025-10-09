Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Διαφωνία με τη μετατροπή της γραμμής σε ποδηλατόδρομο

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων (ΣΔΜ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) να προχωρήσουν σε μελέτη για τη μετατροπή της ιστορικής μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος - Καλαμάτα σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή «υποβαθμίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή και σπαταλά πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Συλλόγου: «Ο σιδηρόδρομος, που πλήρωσε πολύ ακριβά τις μνημονιακές πολιτικές του 2010 με την εφαρμογή του Ν. 3891/2010 , αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πεδίο πειραματισμών τα τελευταία χρόνια. Με τον νόμο αυτόν έκλεισαν γραμμές, διαλύθηκαν υπηρεσίες και χιλιάδες εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν, αφήνοντας πίσω ένα ακρωτηριασμένο δίκτυο. Έκτοτε, εφαρμόζεται μια στρατηγική αποσπασματικών παρεμβάσεων και συνεχούς απαξίωσης του σιδηροδρόμου, χωρίς συνολικό σχέδιο ανάπτυξης ή αξιοποίησης των υπαρχουσών υποδομών.

Η λαθεμένη αυτή στρατηγική εφαρμόζεται για μια ακόμη φορά στο πλήρως απαξιωμένο μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΤΕΕ να προχωρήσουν σε μελέτη για τη μετατροπή της ιστορικής γραμμής Κόρινθος - Καλαμάτα σε ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο υποβαθμίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή και σπαταλά πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Το ΤΕΕ, αντί να υπερασπιστεί τον σιδηρόδρομο ως υποδομή στρατηγικής σημασίας, αντί να προωθεί την επαναλειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του, υποστηρίζει έργα που μετατρέπουν ιστορικές γραμμές σε ποδηλατοδρόμους.

Στην Ευρώπη, χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία αντιμετωπίζουν γραμμές σε αναστολή λειτουργίας με στρατηγικό σχεδιασμό, μελέτες βιωσιμότητας και αναβάθμιση υποδομών, εξασφαλίζοντας συνδεσιμότητα με πόλεις, λιμάνια, πανεπιστήμια και τουριστικούς προορισμούς. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η γραμμή της Πελοποννήσου οδηγήθηκε σε σταδιακή απαξίωση, λόγω πολιτικής προτίμησης στις οδικές μεταφορές, εγκατάλειψης, έλλειψης στήριξης και μνημονιακής αναστολής δρομολογίων , αφήνοντας το δίκτυο εκτεθειμένο σε φθορές και κλοπές.

Σήμερα, ενώ ωριμάζει η ιδέα για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του μετρικού σιδηροδρόμου και υπάρχει ενδιαφέρον για τουριστική και τοπική αξιοποίησή του, το ΤΕΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη μετατροπή της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο, παραβλέποντας διεθνείς πρακτικές και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο Σύλλογος επισημαίνει τον κίνδυνο ακόμα και της επιστροφής ευρωπαϊκών κονδυλίων που χρηματοδότησαν την ανακαίνιση Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010 και ένα χρόνο μετά τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας.

Ο σιδηρόδρομος είναι εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, αποκέντρωσης και κοινωνικής συνοχής. Το σιδηροδρομικό μετρικό δίκτυο χρειάζεται μελέτες, επενδύσεις και τοπικές συνδέσεις, καθώς και τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση – όχι υποβάθμιση ή καταστροφή»