«1000 Miglia Experience Greece»: Εντυπωσίασαν τα κλασικά αυτοκίνητα στην Κυπαρισσία (φωτογραφίες)

Εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους τα κλασικά αυτοκίνητα που βρέθηκαν χθες το πρωί στην Κυπαρισσία και τα οποία συμμετέχουν στο «1000 Miglia Experience Greece».

Σε πλήρη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και υπό την επίβλεψη πιστοποιημένων κριτών της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) πραγματοποιήθηκε στον χώρο της ΠΕ3 στην παραλία Κυπαρισσίας δοκιμασία ακριβείας (regularity test) στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο που διεξάγεται ένας αγώνας regularity και απόλαυσε τα μοναδικά οχήματα σε δράση.

Το «1000 Miglia Experience Greece» είναι μια μεγάλη γιορτή, με παγκόσμια δημοσιογραφική προβολή, που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ιστορία.

Στην υποδοχή των πληρωμάτων των οχημάτων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και αντιπροσωπεία του Δήμου Τριφυλίας, που προσέφερε αναμνηστικά στους συμμετέχοντες. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Αθανασόπουλος, Νίκος Φρούσος, Μαρία Παναγοπούλου, Δήμητρα Ανδρινοπούλου και Σωτήρης Μπακούρος, καθώς και η πρόεδρος της Δ.Κ. Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά.

Κ.Μπ.