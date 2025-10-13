Μεσσηνία: Επίθεση με πέτρες σε λεωφορεία στο Πλατύ

Επίθεση με πέτρες δέχθηκαν τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας και σε μια περίπτωση υπήρξαν υλικές ζημιές, στα δύο βραδινά δρομολόγια προς το Πλατύ, την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή.

Για το λόγο αυτό το ΚΤΕΛ ανέστειλε τα δύο δρομολόγια, στις 7 και τις 9 το βράδυ από Καλαμάτα (τα λεωφορεία μετά τον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών δεν στρίβουν προς το Πλατύ), μέχρι και σήμερα Δευτέρα, με την ελπίδα, στη συνέχεια, να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα και να εξαλειφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος να τραυματιστεί κάποιος επιβάτης.

Τα λεωφορεία δέχθηκαν την επίθεση στον δρόμο προς το Πλατύ, σε κοντινή απόσταση από τον εθνικό δρόμο, σε περιοχή που μένουν ρομά.

Για το σοβαρό αυτό θέμα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, που έκανε έρευνες και προσαγωγές ατόμων, αλλά δεν προχώρησε σε συλλήψεις.

Να επισημάνουμε ότι λεωφορεία του ΚΤΕΛ χτυπήθηκαν με πέτρες από άγνωστα άτομα, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στο ύψος Θουρίας – Σπερχογείας.

Γ.Σ.