Σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία καταγγέλλει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Τις σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία του νομού, έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καταγγέλλει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

Τονίζει ότι η εικόνα είναι απογοητευτική: υπάρχουν ακόμα 86 κενά εκπαιδευτικών κι ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς νοσηλευτές και καλεί το υπουργείο Παιδείας “να καλύψει άμεσα όλα τα κενά στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή, με τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών, ώστε να στελεχωθούν πλήρως τα Τμήματα Ένταξης, η Παράλληλη Στήριξη και τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας στα ΕΠΑΛ”.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας σημειώνει:

“Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Οκτωβρίου και τα σχολεία του Νομού Μεσσηνίας εξακολουθούν να λειτουργούν με σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η εικόνα που αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας είναι απογοητευτική: υπάρχουν ακόμα 86 κενά εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς νοσηλευτές με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας.

Επίσης ολόκληρος ο τομέας Γεωπονίας στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας λειτουργεί με έναν μόνο εκπαιδευτικό, ενώ χρειάζεται ακόμη ένας τουλάχιστον!

Ακόμη και για τα βιβλία ειδικότητας στα ΕΠΑΛ, το υπουργείο έφτασε να τα διανείμει έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την καίρια συμβολή του του βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, με εκατοντάδες ώρες να παραμένουν ακάλυπτες. Και στην Ειδική Αγωγή, τα Τμήματα Ένταξης και η Παράλληλη Στήριξη παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις. Μαθητές που δικαιούνται στήριξη εξακολουθούν να περιμένουν τον εκπαιδευτικό τους, ενώ άλλα τμήματα λειτουργούν υποστελεχωμένα, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική ισότητα να παραμένει γράμμα κενό.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για την απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών για μια ακόμη χρονιά. Δεν είναι δυνατόν, ενάμιση μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, να παραμένουν κενά που υπονομεύουν τη λειτουργία των σχολείων και την παιδαγωγική συνέχεια.

Καλούμε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να καλύψει άμεσα όλα τα κενά στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή, με τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών, ώστε να στελεχωθούν πλήρως τα Τμήματα Ένταξης, η Παράλληλη Στήριξη και τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας στα ΕΠΑΛ.

Οι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο:

Σχολεία πλήρως στελεχωμένα με το απαραίτητο προσωπικό, για όλα τα παιδιά!”.