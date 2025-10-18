Αντιδράσεις για τα υγειονομικό κενό στην Ανατολική Πυλία μετά τον θάνατο ηλικιωμένης περιμένοντας ασθενοφόρο

Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις κι επικρίσεις για τα σοβαρά κενά υγειονομικής κάλυψης και την έλλειψη ασθενοφόρου για 9 μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο, στη ΝΑ Πυλία, παρά τα αιτήματα και της κινητοποιήσεις κατοίκων και αρχών της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ηλικιωμένη, ενώ περπατούσε στον δρόμο ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της. Αμεσα άλλα άτομα βρέθηκαν δίπλα της για βοήθεια και κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Το τραγικό περιστατικό ανέδειξε με ανάρτηση του στο Facebook o αντιδήμαρχος Πύλου - Νέστορος, αρμόδιος για τη Δ.Ε. Κορώνης Παναγιώτης Μαργιάννης, ο οποίος επισήμανε ότι δεν υπήρχε ενεργή εφημερία στο Κέντρο Υγείας Λογγάς και αναγκαστικά κλήθηκε ασθενοφόρο από την Καλαμάτα, το οποίο χρειάστηκε 45 λεπτά για να φτάσει στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΧΑΡΙΤΣΗ

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει: “45 λεπτά της ώρας. Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαρακοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα. Δεν πρόλαβε.

Εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σε σχετική ερώτησή μου στη Βουλή το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο τότε υπουργός Υγείας κος Πλεύρης εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Η μοναδική εξέλιξη ήταν η βάρδια ασθενοφόρου στην Ανατολική Πυλία, στο διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους 9 μήνες το ασθενοφόρο είναι περιττό φαίνεται.

Πρόκειται για εγκληματική αδιαφορία. Αύριο καταθέτω εκ νέου κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας. Και τον καλώ να μεριμνήσει άμεσα, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση τυυ Δήμου Πύλου – Νέστορος αναφέρει:

Τραγικό γεγονός ή προδιαγεγραμμένο έγκλημα;

Ο θάνατος μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Χαρακοπιό, η οποία, όπως καταγγέλλεται, περίμενε ασθενοφόρο για 45 λεπτά, δεν αποτελεί απλά ένα ακόμα τραγικό γεγονός. Αποτελεί το τελευταίο από τα αμέτρητα επεισόδια υγειονομικού αποκλεισμού, που βιώνουν σε καθημερινή βάση οι κάτοικοι της Ν/Α Πυλίας.

Υπεύθυνη για την τραγική κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης στην Ν/Α Πυλία είναι η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες οι προηγούμενες, που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού ως κόστος.

Αυτή είναι η πραγματική αιτία για την οποία καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν εξασφάλισε την 24ωρη και 7ημερη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου στη Λογγά, ως κέντρο καθημερινής εφημερίας και τη παρουσία ασθενοφόρου στην περιοχή όλο το χρόνο σε 24ωρη βάση, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη διακομιδή των περιστατικών.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει το αυτονόητο! Την ανάγκη ύπαρξης σταθμού του ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Ν/Α Πυλίας όλο το χρόνο και όχι μόνο για κάποιους μήνες το καλοκαίρι, όπως πανηγύριζε ότι πέτυχε πριν κάτι μήνες η κυβέρνηση.

Αυτά είναι τα μικρά και καθημερινά Τέμπη τα οποία βιώνει κάθε λαϊκή οικογένεια της Ν/Α Πυλίας, που ξέρει πως αν αρρωστήσει θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ανύπαρκτο σύστημα περίθαλψης και διακομιδής.

Διεκδικούμε: Ασθενοφόρο όλο το 24ωρο για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Κορώνης με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ, με συμβάσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελέχωση των ιατρείων της περιοχής με προσωπικό, ώστε να εξασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της Ν/Α Πυλίας. Το κέντρο εφημερίας της Λογγάς να λειτουργεί σε καθημερινή βάση, όχι τις μισές μέρες του μήνα”.