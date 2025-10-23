Η σοβαρή έλλειψη στο Νοσοκομείο τονίστηκε στη χθεσινή δράση του “Ξαναρχί-ζω”: Χρειάζονται τρεις ογκολόγοι και υπάρχει μόνο μία

Και δεύτερος και ένας τρίτος ογκολόγος χρειάζεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, “γιατί οι ανάγκες είναι αυξημένες. Τρεις ογκολόγοι είναι ένας επαρκής αριθμός για να μπορέσει να λειτουργεί η Ογκολογική Μονάδα, δίνοντας μια ποιοτική παροχή υγείας, το πιο σημαντικό”.

Αυτό τόνισε χθες σε δηλώσεις της η γιατρός Σοφία Σταματοπούλου, η μοναδική εδώ και χρόνια ογκολόγος στο Νοσοκομείο, στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου Ατόμων με εμπειρία Καρκίνου “Ξαναρχί-ζω”, στην κεντρική πλατεία και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθώς ο Οκτώβριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Στις δράσεις αυτές στάλθηκε το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος, πως η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και σημειώθηκε ότι όποιος μπορεί πρέπει να δίνει αίμα, για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Χθες ο Σύλλογος “Ξαναρχί-ζω” ενημέρωσε στην κεντρική πλατεία τους συμπολίτες μας με φυλλάδια για τον καρκίνο του μαστού και στην αίθουσα “Ρεγγίνα”, στο Πνευματικό Κέντρο, οργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καλαμάτας και το Νοσοκομείο της πόλης.

Αναλυτικά, η ογκολόγος Σοφία Σταματοπούλου σημείωσε:

“Ο μήνας Οκτώβριος είναι μήνας για τον καρκίνο του μαστού. Ο Σύλλογος Ξαναρχί-ζω υποστηρίζει όλο αυτό που γίνεται κι έρχεται κι εθελοντικά μία φορά την εβδομάδα στην Ογκολογική Μονάδα του και υποστηρίζει και συμπαραστέκεται στους ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Και θέλω πραγματικά θερμά να τις ευχαριστήσω για όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο και θέλω να είναι γερές, δυνατές και πάντα να δίνουν κουράγιο και δύναμη”.

Τόνισε ότι “ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός, είναι μια δεύτερη ευκαιρία για τους ανθρώπους για μια καλύτερη ζωή. Βεβαίως, στην πρόληψη είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν γυναίκες πλέον με μεγαλύτερα ποσοστά που διαγιγνώσκονται στο πρώιμο στάδιο και ο καρκίνος του μαστού είναι και ιάσιμος. Η πρόληψη σώζει”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μας, παρατήρησε πως “στην Ογκολογική Μονάδα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν ανάγκες όχι μόνο στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αλλά σε όλες τις μονάδες της Ελλάδας. Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για ογκολόγους. Ο κάθε ογκολόγος δίνει την ψυχή του, - αυτή είναι η πραγματικότητα - την αγάπη μας, το μεράκι μας και προχωράμε”.

Οσον αφορά την ανάγκη για δεύτερο ογκολόγο, η κ. Σταματοπούλου επισήμανε:

“Η ελπίδα για δεύτερο ογκολόγο μπορεί να είναι και ανεκπλήρωτη. Μου αρέσει να βάζουμε στόχους. Αρα, να βάλουμε ένα στόχο να υπάρξει στο άμεσο μέλλον και ένας δεύτερος ογκολόγος και ένας τρίτος, γιατί οι ανάγκες είναι αυξημένες. Νομίζω ότι τρεις ογκολόγοι είναι ένας επαρκής αριθμός για να μπορέσει να λειτουργεί η Ογκολογική Μονάδα, δίνοντας μια ποιοτική παροχή υγείας, το πιο σημαντικό.

Στη Μονάδα της Καλαμάτας έρχονται και από το νομό Λακωνίας, το νομό Ηλείας. Εμείς και ο Σύλλογος Ξαναρχί-ζω δίνουμε την ψυχή μας, κάνουμε το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στην ποιοτική παροχή υγείας. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί το έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι. Και μεις, αυτός είναι ο ρόλος μας, είμαστε επαγγελματίες υγείας για να προσφέρουμε το καλύτερο για τον ογκολογικό ασθενή – ασθενή οπουδήποτε είναι αυτός σε ένα νοσοκομείο”.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με εμπειρία καρκίνου Ξαναρχί-ζω Μαρία Ζαφειροπούλου σημείωσε: “Είχαμε αρκετά χρόνια να κάνουμε την αιμοδοσία, πριν τον κορονοϊό. Γίνεται σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΑΠ και με το Νοσοκομείο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί οι συμπολίτες μας εισάκουσαν την πρόσκλησή μας και ήρθαν αρκετοί κι έδωσαν αίμα. Εχουμε και την ενημέρωση στην πλατεία, μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού”.

Για τα αποτελέσματα της ενημέρωσης παρατήρησε ότι “κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, γιατί ο κόσμος φεύγει πια από τα ταμπού – στην αρχή ήταν διστακτικός”, αλλά επισήμανε: Δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά τα άτομα που προσβάλλονται από καρκίνο και δυστυχώς πάλι στον σύλλογό μας καθημερινά γράφονται καινούργια άτομα. Ομως, μας πλησιάζουν, ανοίγονται περισσότερο, τους ακούμε και μας ακούνε”.

Η κ. Ζαφειροπούλου ευχαρίστησε πολύ την κ. Σταματοπούλου, “που κατόπιν συνεργασίας, μας δέχθηκε στο Νοσοκομείο και πηγαίνουμε για ψυχολογική υποστήριξη. Και αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες δράσεις του συλλόγου μας”.

Σημείωσε πως “είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά της Ογκολογικής Μονάδας. Αν υπήρχε και δεύτερος ογκολόγος θα ήταν ακόμα περισσότερη, γιατί τα άτομα είναι περισσότερα κάθε χρόνο, αυτά που χρειάζονται την φροντίδα από τη Μονάδα και είναι απαραίτητος ένας δεύτερος και ένας τρίτος ογκολόγος στην πόλη μας”.

Τέλος, έστειλε το μήνυμα ότι “η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές. Κάθε γυναίκα ας κάνει κάποιο δώρο στον εαυτό της, μία μαστογραφία και έναν υπέρηχο. Μπορεί να τις σώσει”.

Η Δήμητρα Γραμματικού, υπεύθυνη αιμοδοσίας του Συλλόγου Ατόμων με εμπειρία Καρκίνου “Ξαναρχί-ζω”, μας ενημέρωσε ότι “πήγαμε αρκετά καλά σήμερα και εύχομαι και στην πορεία να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις, γιατί άνθρωποι χρειάζονται αίμα και 10 λεπτά από τη ζωή του καθενός δεν είναι τρομερός χρόνος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας”.

Ανέφερε πως “βοηθάμε τα μέλη μας πάνω από όλα, γιατί υπάρχει δυσκολία να μαζέψουμε φιάλες αίματος” και τόνισε: “Οποιος μπορεί, πρέπει να δίνει αίμα. Και σήμερα ήρθε αρκετός κόσμος, αλλά κάποιοι δεν μπόρεσαν να δώσουν για διάφορους λόγους, χαμηλή πίεση, διάφορες θεραπείες, χειρουργεία. Καλό είναι να ευαισθητοποιηθούμε και ιδιαίτερα οι πιο νέοι. Πρέπει να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, που πάσχουν και χρειάζονται αίμα”.