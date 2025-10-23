Φοινικούντα: “Το έγκλημα έγινε για οικονομικούς λόγους” σύμφωνα με τη δικηγόρο της ανιψιάς του 68χρονου

Για οικονομικούς λόγους θεωρεί πως έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου θύματος Κατερίνα Φραγκάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Φραγκάκη τόνισε την έντονη επιθυμία της εντολέας της να βρεθεί ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το στυγερό διπλό έγκλημα.

“Η ίδια είναι βέβαιη πως το έγκλημα έχει γίνει για οικονομικούς λόγους εξαιτίας της μεγάλης περιουσίας του θείου της, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μάλιστα θα προσπαθήσει να δώσει στην αστυνομία όσα περισσότερα στοιχεία, για να βρεθούν οι δράστες που βρίσκονται πίσω από τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί”, τόνισε η δικηγόρος.

Η κ. Φραγκάκη αναφερόμενη στο αίτημα για αναπαράσταση τόνισε

"είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Φοινικούντα, ξεκίνησαν μόνα τους από την Αθήνα για ένα τεράστιο ψέμα που έχουν θέσει, ότι υπήρξε παρενόχληση πριν από πολλά χρόνια από έναν άνθρωπο, έναν κύριο με Κ κεφαλαίο. Εναν εύρωστο επιχειρηματία, επιφανή στην περιοχή και αγαπητό από όλους.

Θέλουμε γι’ αυτό να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να τιμωρηθούν.

Πρέπει να είναι δεμένη η υπόθεση, ώστε να είναι μέσα στη δικογραφία όλοι οι δράστες πριν από τη δίκη”.

Παράλληλα η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου θύματος Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στο star εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της εντολέας της για το γεγονός πως αποφασίστηκε να γίνει αποτέφρωση στη σορό του θείου της και όχι να κηδευτεί κανονικά παρότι ήταν ένα θρησκευόμενο άτομο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ίχνη.

Ψάχνουν για νέα στοιχεία οι

Αρχές για να “δέσουν” την υπόθεση

Από εκεί και πέρα οι αρχές συνεχίζουν να συμπληρώνουν κομμάτια του παζλ της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης που συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας.

Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι είναι προφυλακισμένοι από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, ενώ ακόμη παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας, όσο και ο φυσικός αυτουργός, μιας και ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον.

Φαίνεται πάντως πως είναι θέμα ημερών να διακριβωθεί το ποιος ή ποια ήταν που βοήθησε τον 22χρονο που παραδόθηκε μόνος του, να φτάσει από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα. Ενα τελευταίο βίντεο που είναι στα χέρια του τμήματος Ανθρωποκτονιών δείχνει τον 22χρονο το απόγευμα της Δευτέρας

6 Οκτωβρίου έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Σε αυτό το βίντεο φορά διαφορετικά ρούχα απ’ ότι τη νύχτα του εγκλήματος και δεν δείχνει καθόλου ταλαιπωρημένος. Καταρρίπτεται έτσι ο ισχυρισμός του πως έφτασε κολυμπώντας στην Καλαμάτα και αποδεικνύεται πως υπήρχε ένας συνεργός που τον μετέφερε είτε το ίδιο βράδυ των δολοφονιών είτε την επόμενη ημέρα.

Σε συνδυασμό με το υλικό που προκύπτει από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά αριθμών, εκτιμάται πως θα ξεκλειδώσει η υπόθεση και θα προκύψει εμπλοκή κι άλλων προσώπων στο στυγερό αυτό διπλό έγκλημα.

Κ.Ηλ.