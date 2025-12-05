Ομόφωνο “όχι” του Δ.Σ. Οιχαλίας στη μετατροπή της σιδηροδρομικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο

Ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας. Και δηλώνει “την απόλυτη στήριξή του στο αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου Μεσσηνίας”.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας με το ομόφωνο ψήφισμά του:

“1. Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους προωθούμενους σχεδιασμούς προκειμένου να διαμορφωθεί ποδηλατική διαδρομή στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα. 2. Εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στο αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. 3. Καλεί την Πολιτεία, τον ΟΣΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση σε ενέργειες που θα καταστήσουν εφικτή τη λειτουργία του σιδηροδρόμου και την προοδευτική επέκτασή του στην ενδοχώρα. 4. Δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός και συνδιαμορφωτής σε κάθε πρωτοβουλία που θα επαναφέρει τον σιδηρόδρομο στη ζωή των πολιτών, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας που αφορά τις επόμενες γενιές. 5. Τέλος, ενώνει τη φωνή του με Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κοινό αίτημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στο υφιστάμενο δίκτυο. 6. Να σταλεί το παρόν ψήφισμα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στους βουλευτές του Νομού, στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ Πελοποννήσου”.

Στην εισήγησή της η δήμαρχος Παναγιώτα Γεωργακοπούλου ανέφερε: “Λαμβάνοντας υπόψη: Τη μακρά ιστορική παρουσία και προσφορά του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία και στον Δήμο μας. Το γεγονός ότι η σιδηροδρομική γραμμή παραμένει ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, πλήρως ανακαινισμένο και τεχνικά αξιοποιήσιμο. Τη διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού, μηχανοστασίου και υποδομών που επιτρέπουν την άμεση επαναλειτουργία, διαπιστώνει ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου δεν αποτελεί απλώς ένα συγκοινωνιακό έργο, αλλά μια στρατηγική επιλογή βιώσιμης ανάπτυξης.

Οφέλη για τον Δήμο Οιχαλίας: 1. Βιώσιμη κινητικότητα: Ο σιδηρόδρομος μπορεί να αποτελέσει τον βασικό κορμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών. 2. Περιβαλλοντικό όφελος: Κάθε δρομολόγιο τρένου αφαιρεί ΙΧ αυτοκίνητα από τους δρόμους, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων και το αποτύπωμα άνθρακα. 3. Κοινωνική συνοχή: Ο σιδηρόδρομος θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να παραμείνουν στα χωριά μας. 4. Οικονομική ανάπτυξη: Ο Δήμος μας θα αποκτήσει άμεση και αξιόπιστη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο, το Αεροδρόμιο, το Λιμάνι, αλλά και με τουριστικούς προορισμούς (Αρχαία Μεσσήνη, Ολυμπία, Κυπαρισσία)”.